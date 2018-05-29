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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

Украина расширила перечень товаров, которые продает в ЕС, – Минэкономики

68 Читати новину українською
Украина начала экспортировать яхты
Украина начала экспортировать яхты / energolife.info

В 2017 году Украина не только нарастила экспорт в ЕС, но и вышла на этот рынок с новыми товарами. Так, например, мы начали экспортировать суда и яхты, паяльные лампы, автобусы, продукцию кожгалантереи и тому подобное.

Об этом 24 каналу сообщили в Министерстве экономического развития и торгов в ответ на запрос.

Как отметили в ведомстве, в 2017 году произошел рост экспорта по сравнению с 2016 по таким группам, как: живые животные; рыба и ракообразные; продукты из зерновых культур; эфирные масла и косметические препараты; изделия из соломы; масса из древесины; ковры; плавучие средства морские или речные; наземные транспортные средства, кроме железнодорожных; аэронавигационные или космические аппараты; часы; мебель; керамические изделия; стекло и изделия из него; трикотажные полотна; головные уборы; печатная продукция и тому подобное.

В прошлом году новые предприятия получили право экспортировать в ЕС молочную продукцию, яйца, рыбу и рыбную продукцию. А это означает, что продукция украинского производства имеет высокое качество и является конкурентным не только на рынке ЕС но и на других рынках мира, уверены в Минэкономразвития.

Читайте подробнее об успехах украинского экспорта в Европе в публикации 24 канала: Чем Украина Европу "кормит": победы украинского экспорта

Теги: Новости Украины Экспорт Министерство экономического развития и торговли
Источник: 24 канал
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