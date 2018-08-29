Украина расширила список товаров, запрещенных для импорта из России

Кабинет министров Украины в среду, 29 августа, своим постановлением расширил перечень запрещенных для импорта товаров из России. Так, перечень дополнен клинкерами цементными (промежуточный продукт при производстве цемента).

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По информации Государственной службы статистики, импорт клинкеров цементных из России составляет преобладающую долю в общем импорте в Украину. В 2017 году он почти вдвое вырос по сравнению с 2016 годом. А в январе-мае 2018 года Украина импортировала клинкеры на 6,6 миллиона долларов, при этом весь объем был поставлен из России.

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В правительстве отметили, что сохраняется тенденция к дальнейшему росту импорта в результате занижения цен на энергоносители в России. Это может привести к остановке производства и зависимости от РФ.



Постановление правительства о расширении списка товаров, запрещенных для импорта из России

К слову, согласно данным по состоянию на апрель 2018 года, объем торговли Украины с Россией в 2017 году существенно вырос впервые за 4 года.