Украина растет и это раздражает Путина, – Financial Times

Экономическая ситуация в Украине улучшается – так считают западные СМИ. Рост Украины и ее выход из кризиса раздражает российского президента Владимира Путина.

Несмотря на то, что Украина преимущественно ассоциируется с негативными заголовками, последние новости свидетельствуют об улучшении ситуации, пишет Financial Times.

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Издание отмечает, что, по мнению некоторых экспертов, "у страны есть лучший за многие годы шанс экономического взлета".

Под руководством президента и парламента, нацеленного на реформы, Украина выходит из кризиса, произошедшего после революции и военной интервенции России почти ровно шесть лет назад,

– пишут авторы.

В то же время Financial Times отмечает, что основы экономического восстановления были заложены во времена бывшего президента Петра Порошенко, "чье правительство, несмотря на недостатки, решило некоторые сложные вопросы – и заплатило за это политическую цену".

Риски для роста Украины

Издание предупреждает о двух основных угрозах для роста и укрепления украинской экономики.

Первый заключается в том, что "реформы снова могут сойти на нет из-за коррупционного влияния мощных украинских олигархов на политический класс".

В частности, это касается попыток Игоря Коломойского вернуть контроль над ПриватБанком.

Второй и больший риск – "мстительный Кремль". Financial Times пишет, что "Владимиру Путину, который руководит Россией уже 20 лет", неудобно на это смотреть.

Так, авторы отмечают, что главу Кремля не устраивает Украина, которая растет быстрее России (хотя и остается беднее) после избрания новых лидеров в результате свободных выборов".