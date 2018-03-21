Украина расторгла программу экономического сотрудничества с Россией

В среду, 21 марта, Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, Кабмин приостановил действие этого документа, а также поручил Министерству иностранных дел в установленном порядке проинформировать правительство России.

Читайте также: Украина запретила ввоз на свою территорию минудобрений из России

Напомним, что 7 июня 2011 года на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

Что такое программа экономического сотрудничества? Документ, отражающий совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров. В программе рассматривались цели и средства развития российско-украинского экономического сотрудничества, его основные направления и приоритетные отрасли, а также ожидаемые результаты.