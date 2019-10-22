Украина, Россия и ЕС провели встречу по транзиту газа: о чем говорили

Украина, Европейская комиссия и Россия провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Встреча состоялась в понедельник, 21 октября, в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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Согласно сообщению, стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора газотранспортной системы.

Кроме того, на встрече говорилось о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методике тарифообразования при транспортировке газа.

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Что известно о транзите российского газа через Украину?

Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу заканчивается 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны заключить новое соглашение.



Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться с Россией о транзите газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.



До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, зато продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Между тем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.

Краткие итоги первого этапа газовых переговоров: