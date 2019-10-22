Украина, Россия и ЕС провели встречу по транзиту газа: о чем говорили
Украина, Европейская комиссия и Россия провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров по транзиту газа.
Встреча состоялась в понедельник, 21 октября, в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
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Согласно сообщению, стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора газотранспортной системы.
Кроме того, на встрече говорилось о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методике тарифообразования при транспортировке газа.
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Что известно о транзите российского газа через Украину?
Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу заканчивается 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны заключить новое соглашение.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться с Россией о транзите газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.
До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, зато продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Между тем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.
Краткие итоги первого этапа газовых переговоров:
- Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры "конструктивными впервые за много лет". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.
- На конструктиве отметил и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
- Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС.
- Там предложили "план Б" – продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.
- В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что Украине все равно надо готовиться к прекращению транзита. Россия продолжает настаивать на отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража.
- Кабинет Министров даже рассматривает возможность возобновить прямые поставки российского газа. Этого хочет и российская сторона. Однако для этого РФ должна подписать контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины.