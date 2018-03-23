Украина – Саудовская Аравия: анонс товарищеского матча национальных сборных

Первый матч сборная Украины проведет в испанской Марбелье 23 марта. Начало матча в 21:00 по киевскому времени. Соперником "сине-желтых" в товарищеской игре станет сборная Саудовской Аравии, которая занимает 69 место в рейтинге ФИФА.

Несмотря на то, что сборная Украины не пробилась на Чемпионат мира 2018 года в России, к осени нашей команде придется играть товарищеские матчи, чтобы наигрывать состав к старту Лиги Наций и отбору на Евро-2020. Первый сбор команды выпал на март, где ФФУ удалось договориться о двух товарищеских матчах. Один из них – 23 марта против Саудовской Аравии в Испании, второй – 27 марта против сборной Японии в Бельгии.

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Главный тренер сборной Украины вызвал 25 игроков на эти игры. Однако уже по ходу подготовительного сбора пришлось вносить изменения. Дебютант Роман Яремчук из бельгийского "Гента" получил накануне травму и покинул стан сборной. Андрей Ярмоленко из-за повреждения тоже пропустит эти игры. Его заменил Иван Петряк из "Шахтера".

Однако не только травмы – главная проблема сборной Украины. Треть игроков (8 из 25 футболистов) не получают достаточную практику в своих клубах в 2018 году. Среди них те, кто может выйти на поле в этом матче – Николай Матвиенко (112 минут), Руслан Ротань (202 минуты), Евгений Коноплянка (211 минут), Евгений Хачериди (270 минут). При этом Александр Зинченко, который среди всех футболистов провел больше всего времени на поле в 2018 году (768 минут за английский "Манчестер Сити"), в своем клубе играет на позиции левого защитника, а не в атаке.

Именно стартовая одиннадцатая от Шевченко вызывает немало вопросов. Главный тренер может прибегнуть к экспериментам, доверив место в воротах молодому Андрею Лунину, который уже заинтересовал несколько европейских клубов своей игрой. Или же Денису Бойко. В центре защиты может выйти Никита Бурда, который начал получать игровую практику в "Динамо" после "демарша Хачериди". На правом краю обороны – Бутко или Караваев. Вместо травмированного Ярмоленко на фланге атаки может выйти как Марлос, так и Петряк. А также Виктор Цыганков.

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Читайте наш гарячий ексклюзив за посиланням https://t.co/xPbZP69cWt pic.twitter.com/ywuAqb0rjs — Футбол 24 (@football24tv) 22 березня 2018 р.

Что касается Саудовской Аравии, то команда сумела пробиться на ЧМ-2018. Поэтому главный тренер Хуан Антонио Пицци в матче с Украиной уже начнет наигрывать основной состав на матчи Мундиаля. Поэтому на сбор вызваны сильнейшие игроки, которые доступны. Стоит отметить, что все они представят внутренний чемпионат (в том числе "Аль-Ахли", который тренирует Сергей Ребров). Лишь трое игроков представляют иностранные чемпионаты.

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Сама игра состоится в испанской Марбелье. Местный стадион рассчитан на 7300 зрителей. Вход на игру будет свободным.

Стоит отметить, что сборная Украины уже пересекалась со сборной Саудовской Аравии. На Чемпионате мира 2006 года в Германии "сине-желтые" разгромили соперников 4:0. Тогда голы забивали Андрей Русол, Сергей Ребров, Андрей Шевченко и Максим Калиниченко.

Україна – Саудівська Аравія на ЧС-2006: історичний гол Русола, суперпостріл Реброва та вирішальний м'яч Шевченка https://t.co/Nur8EjBC72 pic.twitter.com/XkicyxrXEI — Футбол 24 (@football24tv) 22 березня 2018 р.

Отчет с матча – на сайте "24" после окончания игры.