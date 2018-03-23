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Сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией

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Обзор товарищеского матча Украина - Саудовская Аравия
Обзор товарищеского матча Украина - Саудовская Аравия

Первый матч в 2018 году сборная Украины сыграла против сборной Саудовской Аравии в пятницу, 23 марта. Товарищеский матч состоялся в испанской Марбелье.

Игра против Саудовской Аравии стала возможностью для главного тренера сборной Андрея Шевченко проверить ближайший резерв среди украинцев. Поэтому за "сине-желтых" дебютировал вратарь Андрей Лунин (он стал самым молодым дебютантом сборной Украины), в центре поля вышел Александр Зинченко, рядом нашлось место и Виктору Цыганкову. Стоит отметить, что два фланговых игрока играли в центре поля, в то время как на краях вышли Евгений Коноплянка с капитанской повязкой и Марлос.

Игра в Марбелье долго не начиналась. Арбитр Ундиано Мальенко не давал разрешения из-за проблем с сеткой на воротах. Поэтому пока проблему не решили, футболисты мокли на поле под дождем, а немногочисленные зрители – на трибунах. За это время намок и газон, и поле было тяжелое для игры. Поэтому в первые минуты была довольно сумбурная игра с большим количеством потерь и ошибок - команды привыкали к газону и к новым связям между игроками.

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Украинцы долго не могли пройти насыщенную защиту соперников, мяч тяжело катился по газону. Поэтому о скоростной комбинационной игре пришлось забыть. Первый полумомент "сине-желтые" организовали на 13 минуте, когда Зинченко прорывался к воротам Аль-Мосайлема. Защитники в последний момент выбили мяч из-под ноги полузащитника. Впоследствии был и удар от Коноплянки – Евгений не попал в ближний угол ворот.

В середине первого тайма момент мог возникнуть у Артема Кравца – форвард сумел перехватить мяч и выходил на ворота соперника. Однако Отман схватил обеими руками украинца, за что и получил желтую карточку.

В это время сборная Украины больше владела мячом, однако темп игры был довольно медленным. Аравийцы больше играли на своей половине поля, не слишком беспокоя Лунина.

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Гол украинца оказался несколько неожиданным. Коноплянка на фланге обыграл защитника и навесил во вратарскую площадку. Там оказались Кравец с Цыганковым, которых опрометчиво оставили без опеки. Именно форвард головой и пробил в нижний угол ворот. Голкипер не сумел дотянуться до мяча.

Еще более неожиданным стал гол Саудовской Аравии в ответ. После подачи с углового Аль-Муввалад удачно сыграл в нашей штрафной площадке, первым пробив после отскока. Караваев проиграл ему единоборство, а Лунин не сумевший среагировать с удара с близкого расстояния.

На перерыв украинцы могли пойти при победном счете. И снова ассистентом выступил Коноплянка, который отпасовал на линию штрафной на Марлоса. Футболист пробил в касание в угол ворот, однако мяч прошел мимо стойки.

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Второй тайм начался с двойной замены в сборной Украины. Вместо Тараса Степаненко вышел Руслан Ротань (это стал 99 матч для игрока, и Коноплянка отдал ему капитанскую повязку), а вместо Цыганкова – Виталий Буяльский. Именно последний мог забить гол на 60 минуте, когда пробивал в касание "парашютом" после навеса. Однако мяч попал в перекладину ворот. К этому еще в начале второго тайма был момент Матвиенко, когда после прострела мяч снова попал в защитника – Николай решился на мощный удар с острого угла. Вратарь среагировал на этот выстрел.

В ответ саудиты организовали свою контратаку. Ракицкий ошибся в центре поля, мяч подхватил соперник и вышел на ворота украинцев. И только Лунин ногой сумел отбить опасный удар.

Всего во втором тайме подопечные Хуана Антонио Пицци провели достаточно активно, значительно чаще переходя центральную линию поля. Украинцы тоже не отсиживались в защите, однако креатива впереди у "сине-желтых" не хватало на таком поле.

На 83 минуте Марлос решил прорываться к воротам соперника, и даже сумел нанести удар. Вратарь не поймал его с первого раза, но на добивание никто из украинцев не успел.
Впоследствии Беседин головой после подачи с углового пробил мимо рамки ворот. На последних минутах он же пробивал головой после навеса Малиновского, а добивание от Буяльского заблокировали защитники.

Украинцы активно насели на ворота соперника, которые защищались всеми силами. Однако забить в этом матче больше удалось. Поэтому игра закончилась при ничейном счете.

Впереди у сборной Украины матч против сборной Японии в Бельгии. Игра состоится во вторник, 27 марта.

Украина – Саудовская Аравия 1: 1
Голы: Кравец, 32 – Аль-Муваллад, 38

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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