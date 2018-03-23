Украина – Саудовская Аравия: где смотреть онлайн матч национальных сборных

В пятницу, 23 марта, сборная Украины проведет товарищеский матч со сборной Саудовской Аравии. Матч состоится в испанской Марбелье. Трансляция матча онлайн будет происходить и в Украине.

Стоит отметить, что медиа-холдинг "Медиа Группа Украина" получил право трансляции матчей сборной Украины. Следовательно трансляция товарищеского матча сборных Украины и Саудовской Аравии состоится на каналах "Украина" и "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция – на сайте "Футбол 24".

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Кроме того, матч можно посмотреть на сайте телеканалов "Футбол 1 / Футбол 2". Доступ к трансляции – 29 гривен.

Комментировать матч будет Виктор Вацко.

Отчет с матча – на сайте "24" после окончания игры.