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Сборная Украины – Саудовская Аравия: прогнозы букмекеров на фаворита матча

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Украина – Саудовская Аравия: прогноз на матч 23 марта 2018
Украина – Саудовская Аравия: прогноз на матч 23 марта 2018

В пятницу, 23 марта, сборная Украины проведет товарищеский матч со сборной Саудовской Аравии. Букмекеры оценили шансы "сине-желтых" победить в этом матче.

В букмекерской конторе "Марафон" именно сборную Украины считают явным фаворитом этой встречи. На то, что наша сборная победит, коэффициент 1,56. Победа соперников оценена в 7,10. При этом ничья между сборными получила коэффициент 4,10.

Стоит добавить, что в "Марафон" склоняются к минимальной победе сборной Украины. Итоговый счет встречи 1:0 оценен в 5,70, а в общем победа с разницей в один гол – 3,46. Для тех, кто верит в то, что сборная Украины не пропустит в этой встрече, букмекеры предложили коэффициент 2,32. Для тех, кто верит в способность Саудовской Аравии не пропустить от сборной Украины и выиграть этот матч, коэффициент 9,20.

К слову, победа Саудовской Аравии 3:0, как и ничья 3:3, имеет коэффициент 111,00.

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В "Фаворит" тоже считают "сине-желтых" фаворитом встречи. Победа Украины – 1,47. В то время как победа Саудовской Аравии – 7,60. Ничья – 4,30.

Стоит отметить, что в "Фаворите" склонны считать, что украинцы победят благодаря единственному голу. На такое событие коэффициент 4,95. Победа Саудовской Аравии 1:0 имеет коэффициент 12,5. Значительно больше шансов на 2:0 в пользу украинцев – 5,40, на безголевую ничью 0:0 – 7,80, что команды сыграют 2:1 в пользу украинцев – 8,80, или разгром со стороны сборной Украины 3:0 – 9,00.

PariMatch победу Украины оценил в 1,55, Саудовской Аравии – 6,50. Ничья – ровно 4,00. Победа Украины в один мяч – 3,35, Украина победит и не пропустит – 2,25.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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