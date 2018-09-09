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Украина – Словакия: где смотреть онлайн матч национальных сборных в Лиге наций

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Украина – Словакия смотреть онлайн матч национальных сборных в Лиге наций
Украина – Словакия смотреть онлайн матч национальных сборных в Лиге наций / ФФУ

Матч между национальными сборными Украины и Словакии во Львове зрители не смогут увидеть на трибунах. Но игра будет доступна для просмотра по телевидению и онлайн.

Сразу два украинских телеканала покажут матч Украина – Словакия. Это ТРК "Украина" и "Футбол 1". Трансляция со стадиона начнется в 15:50, а сам матч в 16:00.

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Перед началом матча на канале "Футбол 1" выйдет в эфир программа "Главная команда", где эксперты и гости студии будут анализировать выступление сборной Украины и ее соперников и дадут свой прогноз на матч. Она начнется в 14:30.

Стоит отметить, что показ матча будет доступен и онлайн. Однако стоит добавить, что трансляция будет осуществляться на платформе Oll.tv, и для того, чтобы посмотреть матч, следует зарегистрироваться. Кроме того, сама трансляция платная – 59 гривен за месячный абонемент.

Заметим, что канал "Украина", который тоже транслируется онлайн на время матча не будет показывать в интернете.

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Текстовую онлайн-трансляцию проведет и сайт Футбол24. Обзор матча и видео голов – по окончании игры на сайте 24 канала.

Напомним, матч Украина – Германия состоится во Львове в воскресенье, 9 сентября. Начало матча в 16:00. Однако зрители на "Арену Львов" не смогут попасть из-за санкций со стороны УЕФА относительно сборной Украины. Перед стадионом будет размещена фан-зона, где болельщики смогут поддержать свою команду.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Лига наций
Источник: 24 Канал
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