Украина минимально обыграла Словакию в Лиге наций

В матче между сборными Украины и Словакии в Лиге наций на "Арене Львов" при пустых трибунах все решил единственный гол, который был забит в конце второго тайма.

Украина – Словакия 1:0

Гол: Ярмоленко, 80 (пен)

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На 80-й минуте в штрафной словаков был сбит Цыганков, и Ярмоленко четко пробил с 11-метровой отметки. Этот единственный гол принес победу сборной Украине над Словакией в Лиге наций.

Подробный обзор матча ожидайте позже

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