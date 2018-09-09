Украина минимально обыграла Словакию в Лиге наций
В матче между сборными Украины и Словакии в Лиге наций на "Арене Львов" при пустых трибунах все решил единственный гол, который был забит в конце второго тайма.
Украина – Словакия 1:0
Гол: Ярмоленко, 80 (пен)
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На 80-й минуте в штрафной словаков был сбит Цыганков, и Ярмоленко четко пробил с 11-метровой отметки. Этот единственный гол принес победу сборной Украине над Словакией в Лиге наций.
Подробный обзор матча ожидайте позже
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Источник: 24 Канал
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