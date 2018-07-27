Украина сможет вылечить всех зарегистрированных пациентов с гепатитом C

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что Украина способна вылечить всех зарегистрированных пациентов с гепатитом C – 52,5 тысяч человек.

Об этом говорится на брифинге Минздрава.

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Украина закупила препараты, которые будут доступны не только в больницах, но и в аптеках. Цена таких препаратов – 89 долларов. Эти лекарства будут закупаться государством. В 2018 году 6 тысяч человек, которые имеют ко-инекции, получат эти средства, а также 2500 пациентов из очереди.

В 2019 году государство планирует закупить лекарства для 50 тысяч человек.

Ранее препарат стоил почти в 100 раз дороже, однако Минздрав Украины добился значительно снижения цены путем переговоров с производителем лекарств.

В 2019 году Украина сможет вылечить почти 50 тысяч пациентов с диагнозом гепатит C.

Что такое гепатит C?

Это инфекционное заболевание, которое вызывает вирус гепатита C и поражает как печень, так и другие внутренние органы и ткани (в частности, костный мозг, щитовидную железу и т.д.).

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