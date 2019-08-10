Украина снова несет потери на Донбассе: это уже 7 погибший воин за время перемирия

На Донбассе погиб еще один украинский герой. Произошло это днем 10 августа в районе поселка Новолуганское в Донецкой области. Это уже седьмой погибший украинских воин за время перемирия.

Как отметил журналист Юрий Бутусов, несмотря на перемирие война продолжается, и Россия усиливает обстрелы на Донбассе.

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Сегодня погиб смертью храбрых еще один украинский воин. В 13.30 российские войска обстреляли украинских воинов из автоматического гранатомета в районе Новолуганского,

– констатировал представитель СМИ.

Бутусов отметил, что уже семь украинских военнослужащих погибли с начала последнего перемирия.

Информацию о смерти бойца подтвердил также волонтер Мирослав Гай. Правда, по его данным, количество погибших является немного большим – ушли из жизни два воина.

Впоследствии о смерти военнослужащих Национальной гвардии сообщили в пресс-центре Объединенных сил. Военные говорят, что погиб он во время выполнения боевого задания. Других подробностей не обнародовали.

Всего, по данным штаба, с начала суток 10 августа, оккупанты 4 раза нарушали режим прекращения огня. Атаковали они украинские позиции при помощи гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Горячее всего было поблизости Пищевика и Гнутово – в восточном направлении, и в районах Светлодарска и Луганского – на северном.

Что известно о перемирии на Донбассе

Об очередном перемирии на Донбассе договорились 17 июля в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы. В соответствии с соглашением, перемирие должно быть бессрочным, так как украинские воины, так и боевики публично взяли на себя обязанность не вести огонь в течении неопределенного периода. Кроме того, в документе указано, что запрещается любое ведения огня, а если одна из сторон конфликта начнет обстрелы, она за это будет нести ответственность.

Начало действовать перемирие вдоль всей линии разграничения в Луганской и Донецкой областях с начала суток 21 июля. До этого оккупанты публично заявили, что они прекращают обстрелы и готовы к перемирию. Относительно украинских воинов, то они действуют в соответствии с минскими договоренностями и всегда соблюдают режим прекращения огня. До перемирия открывали огонь воины ООС только в ответ и только в случае угрозы их жизни, в то же время применяли они разрешенное "Минском" оружие.

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О каких еще 6 погибших за время перемирия говорил Бутусов

Хотя и Донбассе было установлено перемирие, боевики периодически обстреливают украинские позиции. В последнее время количество таких вооруженных атак возросло. Вследствии таких боевых действий украинские военные получают ранения, в том числе смертельные.

Первые потери Украина понесла в первый день перемирия – тогда вблизи Счастья на неизвестном взрывном устройстве, которое установила диверсионно-разведывательная группа боевиков, подорвались на смерть двое украинских воинов и еще двое получили ранения. Впоследствии стали известны имена погибших – это солдаты Семен Румигин (22 года) и Никита Скитченко (19 лет). Они служили в 25-й отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригаде.

Второй смертельный случай произошел 6 августа вблизи Павлополя. Тогда в результате обстрела погибли четверо морских пехотинцев – старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и матрос Василий Курдов. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, это был выстрел из гранатомета, к которому было прикручено мину 82-миллиметрового миномета. В итоге она попала прямо в окоп, где военнослужащие вооруженных сил проводили инженерное оборудование своих позиций.

На эту трагедию мгновенно отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что мир четко увидел, какая из сторон конфликта никакого мира не хочет. Также украинский лидер призвал "нормандскую четверку" собраться как можно быстрее, а позвонил российскому президенту Владимиру Путину и попросил того повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев. Кроме того, гарант из-за гибели военных созвал срочное совещание силовиков.



Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях

ВОЙНА НА ДОНБАССЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ