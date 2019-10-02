Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство согласовало текст формулы Штайнмайера, отвечая на вопрос, подписала ли Украина сам документ. Более того, эта формула будет вписана в украинское законодательство.

Как это все понимать и что скрывают подробности – разбирались журналисты 24 канала.

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Что именно подписала Украина?

Мы этого не знаем.

Зеленский подтвердил, что украинская сторона согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера". При этом он заявил, что вокруг этой темы существует немало "страшилок", которых не нужно бояться.

Смотрите видео с брифинга президента Зеленского:

Мы ответили на письмо господина Сайдика (спецпред ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе), что согласовываем текст формулы Штайнмайера. Она должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе (Донбасса), которого еще нет,

– сказал Зеленский.

Хитрость в том, что формулы Штайнмайера как какого конкретно зафиксированного документа не существует. Как пояснил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе 1 октября в Минске закрепила формулу Штайнмайера письмами, а не единым документом. О чем именно в них говорится – нам неизвестно.

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Известно, что есть ряд требований, которые выдвигала российская сторона, которые должна выполнить Украина, чтобы россияне согласились участвовать во встрече нормандской четверки. Исходя из слов президента Зеленского – встреча таки состоится, значит, договоренности есть.

Что об этом говорит украинская сторона?

В основном то, что говорит президент. Президент во время брифинга отметил такое:

что никто не будет проводить выборы на оккупированном Донбассе под дулами автоматов";

что особый статус Донбасса, предусмотренный "формулой Штайнмайера", вступит в силу после местных выборов, проведенных в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов";

Оккупированные территории Донбасса / Инфографика 24 канала

что во время проведения местных выборов на оккупированном Донбассе он "уже не будет оккупированным";

что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, который будет разработан в ближайшее время и в "этом законе не будет перейдена ни одна красная линия, не будет никакой капитуляции";

Что предусматривает действующий закон "Об особом Донбассе"?

Действующий закон "Об особом статусе Донбасса" было принят в сентябре 2014 года, он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.



Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

что 7 октября начнется разведение войск в Петровском Донецкой области и в Золотом Луганской области. При этом глава государства заявил, что лично гарантирует безопасность для местного населения.

Также, по словам Зеленского, обсуждались вопросы следующего этапа освобождения наших пленных. Однако никаких подробностей относительно этого пока нет.

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Что об этом говорит Россия?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что если власть откажется письменно зафиксировать формулу Штайнмайера, которая описывает процесс предоставления Донбассу особого статуса, это существенно затормозит переговорный процесс. Теперь, как пишут российские СМИ, Украина согласилась на реализацию этой мифической формулы, которую каждая страна воспринимает по-своему (хотя о различности трактовок россияне за несколько месяцев не сказали ни слова).

Скорее всего, подпись была поставлена под документом, который ранее опубликовал экс-представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный:



Текст формулы Штайнмайера

Что будет дальше?

Будем следить. Есть ряд рисков, которые неизменно озвучиваются каждый раз, когда упоминается о "формуле Штайнмайера": отсутствие четкого понимания, какие именно красные линии Украина не переступит; размытость процедуры обеспечения безопасности составляющей на временно оккупированных территориях; нюансы особого статуса оккупированных территорий, которые будут закреплены в законе, и сумбур в вопросах предоставления амнистии. Из выступлений представителей украинской власти понять, каким именно образом Украина будет нивелировать эти риски, понять пока не получается. Но без этого понимания тревожные настроения относительно перспектив оккупированных территорий продолжат нарастать.