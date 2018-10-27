Украина справилась с вызовами, которые сбили бы с ног любую другую страну, – эксперт

Украина уже является "историей успеха", потому что справилась с вызовами, которые сбили бы с ног любую другую страну.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник СЭРА, писатель, журналист Эдвард Лукас, закрывая Львовский форум, сообщает корреспондент Укринформа.

"Украина – это уже история успеха. Да, у вас есть проблемы до сих пор. Но вызовы, с которыми вы столкнулись, – они бы сбили с ног любую другую страну. Имею в виду финансово-экономический, Конституционный, геополитический и кризис безопасности, с которыми всеми Украина столкнулась одновременно. Вам удалось с ними справиться, и это действительно впечатляет", – сказал Лукас.

В то же время, по его мнению, украинцам стоит и в дальнейшем ставить сложные, критические вопросы своему правительству по поводу коррупции, распределения бюджета, особенно в сфере обороны. Это признак силы демократической страны, а не ее слабости, убежден эксперт.

Львовский форум проходил с 24 октября. В этом году мероприятие проходило при поддержке Немецкого Фонда Джермана Маршалла, Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине и Международного фонда "Возрождение".