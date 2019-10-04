"Украина станет частью РФ": Сумской горсовет обратился к Зеленскому по формуле Штайнмайера

Депутаты Сумского горсовета высказались против имплементации формулы Штайнмайера. Также они отправили соответствующее обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде.

Решение по формуле Штайнмайера депутаты горсовета Сум приняли на внеочередной сессии в пятницу, 4 октября. За городские избранники проголосовали 23 из 23 присутствующих в сессионном зале, передает Укринформ.

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Как говорится в обращении к президенту и парламенту, депутаты Сумского горсовета считают, что через реализацию формулы Штайнмайера Украина разменяет перспективы государственности на призрачный мир. В то же время ее будет унижать страна-агрессор Россия и в конце концов снова сделает своей частью.

"По нашему мнению, намерения по реализации так называемой формулы Штайнмайера являются неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне", – подчеркивают депутаты горсовета Сум.

Также политики отмечают, что через выборы на оккупированных территориях Донбасса (следствие реализации формулы Штайнмайера) Украина получит легитимизацию и длительное консервирование тамошних оккупационных администраций.

Учитывая поведение оккупационных войск и действия официального Кремля, нет никаких причин считать, что произойдет установление реального контроля над всем участком украинско-российской границы. В дальнейшем проведение следующих выборов в украинский парламент на этих территориях окончательно закрепит присутствие представителей террористических оккупационных администраций во власти на национальном уровне,

– объясняют в Сумском горсовете.

Еще одним следствием реализации формулы Штайнмайера депутаты видят принятие нового закона об особом статусе Донбасса и внесения соответствующих изменений в Конституцию.

"В итоге, вместе с параллельным ослаблением международных санкций в отношении Российской Федерации, это будет означать победу России и поражение Украины", – отмечают они.

Кроме того, депутатский корпус Сумского горсовета призвал все патриотические силы, представленные в Верховной Раде, заблокировать принятие новой редакции и не допустить продолжения действия закона об особом статусе Донбасса.

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Обратились политики и непосредственно к Зеленскому и попросили его разорвать дипломатические отношения с Россией и не возобновлять их до полной деоккупации всех украинских территорий. Также гарант должен добиться реальных шагов по поддержке Украины от государств, которые декларировали безопасность и неприкосновенность ее границ в обмен на отказ от ядерного оружия (говорится о Великобритании и США – 24 канал).

В заключение депутаты предложили украинской власти и ведущим политсилам организовать национальный круглый стол. Во время мероприятия должна быть наработана общая общегосударственная стратегия на переговорах относительно российской агрессии и судьбы оккупированных территорий.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что формула Штайнмайера не означает признание оккупации Крыма и отказ от Донбасса. Кроме того, он заявил, что захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. Поэтому выборы на Донбассе проведут не под дулами пулеметов оккупантов. Также он опроверг сообщения, что Украина подписала соглашение с боевиками.

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Что касается дальнейшего развития событий, то это будет встреча в нормандском формате с президентами Украины, России, Франции и Германии. Пока дата неизвестна, однако известно, что "нормандская четверка" встретится уже в ближайшее время. Во время этой встречи лидеры обсудят пути прекращения войны на Донбассе.

Что известно о формуле Штайнмайера?Из-за того, что минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) предложил свою формулу относительно мира на Донбассе.



В ней, в частности, говорится о проведении выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ. Далее, если ОБСЕ признает выборы свободными, Украина должна предоставить особый режим местного самоуправления территориям Донбасса. Взамен Киев получает контроль над границей.

Что предусматривает действующий закон об особом статусе Донбасса?Он был принят в сентябре 2014 года, а вступил документ в силу 18 октября. Срок действия закона – 3 года. В октябре 2017 года срок действия закона был продлен на год, а в октябре 2018-го – до 31 декабря 2019 года. Из-за невыполнения условий, особый порядок местного самоуправления на сентябрь 2019 года так и не был введен.



В законе говорится, что особый порядок местного самоуправления на ныне оккупированных территориях вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в законе об особом порядке местного самоуправления. В частности, это касается вывода пророссийских боевиков, их наемников и их военной техники с территории Украины.