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Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса: исследование экспертов

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Экономический кризис и долговая петля – ведущие экономисты страны написали открытое письмо. Эксперты обеспокоены, что скоро гривна существенно упадет, а украинцы обеднеют еще больше. Мол, Украина стоит перед экономическим кризисом.

А все потому, что мы до 2020 года должны выплатить 10 миллиардов долларов долга. Но этих денег мы не имеем, поэтому вся надежда на транши от МВФ. Осенью Украина надеется получить 2 миллиарда долларов.

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Среди озабоченных финансистов и бывший министр финансов Словакии Иван Миклош.

Валютный фонд сам даст определенное количество денег за лучших условий. Нам важно сотрудничать с Международным валютным фондом для того, чтобы другие международные институты, такие как Европейский Союз, Всемирный банк и тому подобное, тоже давали какие-то средства,
– заявил глава Стратегической группы советников по поддержке реформ Иван Миклош.

Коней на переправе не меняют, как и министров финансов, уверены эксперты. Ведь увольнение Александра Данилюка может пошатнуть доверие МВФ.

Министр финансов очень долго был человеком, который коммуницировал с западным миром. Министерство финансов было одним из немногих министерств, которое было не стыдно показывать нашим западным партнерам,
– прокомментировал Финансовый аналитик Сергей Фурса.

Еще можно взять деньги у частных кредиторов, но проценты в разы большие, чем в МВФ. Или же сократить расходы государства – пенсии, зарплаты, образование, медицину, оборону. Правительство на непопулярные перед выборами шаги не пойдет.

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Директор Центра Бендукидзе Владимир Федоришин считает, что Украина снова оказалась в ситуации, которая была в 2013 году, когда украинцы ждали девальвацию, на финансовый кризис. По его словам, сейчас факторы почти те же, а Украина остается самой коррумпированной страной Европы.

Есть и более креативные варианты, но от них государство сможет отойти только через пять лет.

Можно поискать денег внутри страны. Но этого не хватит, дефолт состоится. Больно будет всем, это будет шоковая терапия. То, через что проходила Польша и большинство европейских стран до основного пути к евроинтеграции
– отметил эксперт Реанимационного пакета реформ Денис Бродский.

Поэтому самый эффективный способ, уверены эксперты, не попасть в экономическую яму – это получить деньги от МВФ. А для этого нужно выполнить требования Фонда. И хоть главное – создать Антикоррупционный суд – начали воплощать, однако остается еще один болезненный шаг – существенное повышение цен на тарифы.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Деньги Министерство финансов Украины Финансы Транш МВФ МВФ
Источник: 24 канал
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