Украина стоит того, чтобы за нее бороться

Здесь теперь популярно рассуждать о том, что после четырех лет Майдана реформы на Украине забуксовали, а государственных лидеров поглотила коррупция. Впрочем, такая картинка вряд ли соответствует действительности.

Экономика, несомненно, стабилизировалась, но в прошлом году экономический рост остановился на 2,1%. И да, хоть реформы вступили в действие, многие вещи все же вызывают сомнения. Интенсивная неделя встреч с главными политиками и бизнесменами Киева оставила после себя сильное впечатление: каждое нововведение встречает в нынешней Украине сильное сопротивление. Слишком много конфликтов замедляют скорость, с которой должны продвигаться изменения. Но одновременно они блокируют и задний ход.

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Открытая и прозрачная

Украина — это исключительно открытое и прозрачное общество, позволяющее с легкостью понять суть даже самых многогранных и комплексных местных драм. Кажется, здесь никто не боится. Быстрое и конкурентное гражданское общество в начале обычно набрасывается с критикой, и в конце предлагает конкретные механизмы изменений.

Кабинет министров расходится во мнениях чуть ли не по каждому вопросу: здесь есть как реформаторы, так и те, кто тянет из правительства деньги. В парламенте доминируют богатые бизнесмены, и даже при таком составе удается продвигать чрезвычайно реформистские законы. Украина не остановилась. Она переживает внутреннюю битву между реформами и коррупцией.

Вопрос политических изменений остается открытым. В марте 2019 года на Украине пройдут президентские выборы, а в октябре этого же года — парламентские. Хотя существует вероятность, что последние все же подвинут. Президент Петр Порошенко стремится остаться на второй срок, хотя последние опросы показывают, что его рейтинг на уровне мизерных 12,7%. В то время как бывший премьер-министр Юлия Тимошенко при своих 15,2% является лидером экзит-полов. Государственные институты, за исключением военных и церковных, пользуются низким доверием у украинцев.

Киев — это активное место. Кое-где здесь активно протестуют: поводов более чем достаточно. В октябре прошлого года крупные публичные протесты в столице определили политическую повестку дня. Украинцы выступают против коррупции и настаивают на верховенстве закона – это их главные требования. Следовательно, первым и самым популярным требованием является основать независимый антикоррупционный суд, вторым – организовать парламентские выборы по пропорциональной системе, и третьим – отменить депутатскую неприкосновенность.

Раскол очевиден

15 сентября прошлого года, во время традиционного форума Ялтинская европейская стратегия, Порошенко произнес впечатляющую речь на тему внешней политики. И когда его спросили как относительно формирования независимого антикоррупционного суда, он только заверил, что это действительно необходимо. Президент отдает предпочтение созданию отдельной антикоррупционной палаты в уже существующей судебной системе, хотя сегодня последняя крайне коррумпирована. На следующий день премьер-министр Владимир Гройсман несколько в смягченной форме заявил о том, что поддерживает основание независимого антикоррупционного суда. Раскол стал очевидным для всех.

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Параллельно в Украине продолжается комплексная судебная реформа. Общественность подсчитала, что четверть из более 114 вновь назначенных верховных судей дискредитировали себя, и несмотря на это в прошлом ноябре президент не привел к присяге только одного из них. Получается, что коррупционное поведение не стало препятствием для получения должности в Верховном Суде Украины.

Такая провальная реформа убедила украинских реформаторов и международное сообщество в том, что создание по-настоящему независимого антикоррупционного суда является жизненно необходимым шагом. Именно перед рождественскими праздниками Порошенко представил парламентариям свой такой долгожданный проект будущего суда. Через три недели МВФ, Всемирный банк и ЕС в равной степени раскритиковали законопроект. Последний не предусматривает достаточного количества судей, ограничивает их юрисдикцию и независимость. Порошенко переложил ответственность за проект на Верховную Раду. 28 февраля большинство одобрило президентский законопроект. Вопрос в том, смогут ли депутатские поправки сделать суд по-настоящему независимым.

Реформа возможна

В январе украинский парламент, ко всеобщему удивлению, в первом чтении также одобрил законопроект о пропорциональной системе, продемонстрировав – реформа все же возможна. Причиной для спроса на отмену депутатской неприкосновенности является большое количество сомнительных депутатов-бизнесменов, которые скрываются от следствия.

Международное сообщество сохраняет свои рычаги влияния на Украину. Если страна не получает финансирования от МВФ, в 2018 году ей вряд ли удастся избежать большой девальвации гривны, что будет иметь катастрофические последствия на выборы в 2019 году. В политическом плане Украина очень нуждается в поддержке Запада в борьбе с российской военной агрессией. Это хорошо понимают в Киеве.

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МВФ, как всегда, имеет короткий, но безапелляционный список необходимых реформ. Это, в первую очередь, создание независимого антикоррупционного суда, а также повышение цен на газ до международного уровня. Следующее — легализация частной торговли уже приватизированных сельскохозяйственных земель. На макроэкономическую политику, традиционно главный объект внимания МВФ, не так сильно давят, поскольку Национальный банк и Министерство финансов являются главными бастионами реформ на Украине.

Стабильность утверждается

Битва за и против реформ происходит ежедневно. Макроэкономическая стабильность утверждается и должна обороняться, и Украина доказала, что может противостоять военной агрессии со стороны России. И победа не станет окончательной, пока здесь по-настоящему не установят верховенство права, при котором украинцы смогут в полной мере стать владельцами своих домов и земли.

Запад не сможет реформировать страну без внутренней поддержки, а сегодня на Украине достаточно сильно поддерживают внедрение наиболее болезненных реформ. И если условия способствуют, то Запад должен всячески продвигать этот позитивный процесс и принимать в нем участие — и таким образом обеспечить тот баланс, при котором реформистские круги победят.

Европа и Запад должны быть за Украину — дать ей все необходимое или потерпеть крах. И это должен быть объединенный фронт, выступающий против коррупции, захвата государства и российской агрессии — против всего одновременно. И Западу лучше выиграть эту битву — а значит максимально к ней приобщиться, каждый раз увеличивая финансовую помощь, хотя и на жестких условиях.

Автор: Андерс Ослунд. Источник: Emerging Europe. Перевод: Иносми.ру

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