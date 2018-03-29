Украина стремительно теряет квалифицированных специалистов

Украина стремительно теряет специалистов. Особенно квалифицированных. По оценкам экспертов, уже сейчас нам катастрофически не хватает специалистов в телекоммуникационном и банковском секторах.

А также в сфере электроники и атомной энергетики. За границу массово уезжают перспективные ученые, технологи и инженеры. Не хватает даже обычных рабочих рук и аграриев. Потери уже исчисляются миллиардами долларов.

"Цена человеческого капитала, которая по сути теряется Украиной ежегодно, где-то на уровне 10 млрд долларов", – сказал экономист Александр Савченко.

В поисках лучшей жизни за границу выехало от 7 до 10 миллионов украинцев. Впрочем, далеко не каждому там удалось приспособиться.

Евгений десять лет назад эмигрировал в Израиль. Выучил язык, отслужил в армии и успел поработать в разных сферах. Говорит, что хоть уровень жизни там и выше, но все равно решил вернуться и начать собственное дело в Украине.

"В Израиле большой плюс – это соц. защита. И еще большой плюс в том, что практически отсутствует коррупция. Трудно пристроиться к самому менталитету. Это совсем другие люди. Они мыслят совсем по-другому. Во-вторых, сколько бы наш брат там ни прожил, он никогда своим не будет. Решил вернуться, потому что здесь родители. Это все-таки Родина, сюда всегда тянет", – поделился бывший эмигрант Евгений Крупченко.

Адаптироваться за границей сложно многим эмигрантам, говорят психологи. Труднее всего тем, кто не имеет за границей родных или друзей. Кроме завышенных ожиданий, у наших заробитчан проблемы чаще всего возникают из-за языкового барьера, чувства неполноценности и дискриминации по национальному признаку. Поэтому, чтобы не разочаровываться, решение о выезде в другую страну должно быть чрезвычайно взвешенным.

Люди совершенно не подготовлены. Они сталкиваются с очень большими проблемами и противодействием местного населения. Нужно для себя поставить все на чашу весов и понять, что он оставляет в Украине, кого оставляет. Если она оставляет близких, родных людей, часть семьи, детей, то этот человек не сможет там адаптироваться,

– объясняет психолог Наталья Кухтина.

Возвращению заробитчан особенно радуются экономисты и предприниматели. Мол, украинцы, особенно с высокой квалификацией и знаниями, крайне нужны у себя дома. Для лучшего осознания посчитали даже стоимость человеческого капитала.

"Когда заграницу на ПМЖ выезжает обычный украинец среднего возраста, то потери для государства 80 тысяч долларов. Если молодой человек уезжает: студент, школьник, то умножайте на два. Это составляет 160 тыс. долларов", – сказал экономист Александр Савченко.

"С одной стороны эти средства, заработанные заграницей, переправляются родственникам для того, чтобы они более-менее могли финансово решать свои проблемы. Но когда касается стратегических вопросов, то есть пенсионных фондов, то действительно выглядит так, что на перспективу пенсионного обеспечения в данном случае никто не работает", – отметил политолог Владимир Воля.

Нам крайне нужны квалифицированные специалисты, ученые, деятели искусств. От них зависит будущее государства и уровень жизни каждого украинца, уверяют экономисты.

"У нас тут благодатная ситуация. Везде можно делать деньги, но я повторяю: надо знать свое дело, иметь опыт, любить, это вам должно нравиться. И нужны деньги на то, чтобы начать без кредита маленькое дело. Когда будут успехи – берите кредит и расширяйтесь", – сказал экономист Александр Савченко.

Эксперты убеждены: лучшей – судьба может быть и дома. Ведь сделать карьеру на чужбине почти нереально. Из-за этого тем, кто возвращается в Украину, обычно приходится начинать профессиональную жизнь с начала.