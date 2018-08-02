Украина таки примет участие в детском "Евровидении"

Украина отправит участника на детское "Евровидение-2018", но при одном условии – телеверсии нацотбора не будет.

Ранее сообщалось, что из-за "тотального недофинансирования" Национальная общественная телерадиокомпания Украины собиралась отказаться от поездки на конкурс.

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Как говорится в сообщении UA: Суспильне, из-за нехватки средств НОТУ впервые отказывается от телевизионной версии национального отбора и проведет отборочный этап только онлайн, "ведь это позволит минимизировать затраты на производство".

Также отмечается, что годовые членские взносы в Европейский вещательный союз и обязательный взнос за участие в конкурсе Украина должна оплатить осенью, и эта проблема остается открытой".

Также НОТУ заявила, что сейчас не имеет денег, чтобы обеспечить участие украинской делегации на международном этапе конкурса.

Что такое детский песенный конкурс Евровидение?Это ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором принимают участие по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза. В ноябре 2018 года конкурс состоится в Минске (Беларусь).