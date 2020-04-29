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      Украина теряет имидж надежного международного партнера – банкир о последствиях войны против НАБУ

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      Комитет ВРУ поддержал законопроект о повышении эффективности борьбы с коррупцией в правоохранительных органах, благодаря которому, фактически, могут отправить в отставку директора НАБУ Артема Сытника. МВФ уже написал в ОП письмо с посылом: заденете независимость НАБУ – новой программы не будет.

      По мнению банкира Владимира Лавренчука, такими действиями Украина может не только потерять отношения с МВФ, а и полностью избавиться от имиджа надежного международного партнера. Об этом он заявил в комментарии 24 каналу.

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      "Украина как заемщик, как государство, которое сотрудничает с МВФ, каждый раз демонстрировала предсказуемость, придерживалась или пыталась придерживаться своих обязательств. В случае когда не демонстрируются попытки придерживаться прежних обязательств, когда вносятся изменения без согласования с кредитором – это разрушает отношения. А как мы знаем, реформа НАБУ была одной из подзадач предыдущей программы МВФ с Украиной", – пояснил банкир.

      Откладывание закона о банкротстве банков, НАБУ – это все сигналы о том, что Украина теряет отношения с МВФ и другими международными финансовыми институтами, теряет имидж солидного надежного партнера,
      – подчеркнул Лавренчук.

      Он добавил, что репутация заемщика – это очень тонкий момент, и потерять ее – опасно.

      "И мы сейчас, мне кажется, создаем очень большой риск потери такой репутации", – подытожил банкир.

      Что известно о вероятной отставке Сытника

      • Комитет ВРУ поддержал законопроект о повышении эффективности борьбы с коррупцией в правоохранительных органах.
      • Это может позволить отправить в отставку Артема Сытника за нарушение, связанное с коррупцией.
      • В отношении главы НАБУ есть судебное решение, в котором суд признал его коррупционером за отдых в гостинице в Ровенской области. За отель заплатил не сам Сытник, а мужчина, который впоследствии и пожаловался прокуратуре. Сытника оштрафовали на 3 тысячи 400 гривен. Суть админнарушении заключается в том, что Сытник должен был указать это в декларации как подарок, но не сделал этого.
      • Правовая коллизия в том, что правонарушение совершено в 2017 – 2019 годах. Поэтому законопроект фактически предлагает уволить Артема Сытника задним числом, а это напрямую противоречит Конституции Украины.
      • МВФ направил офису Зеленского официального письма: заденете независимость НАБУ-новой программы не будет.
      • Ексгенпрокурор Украины Руслан Рябошапка в комментарии 24 канала заявил, что знает о ряде инициатив, которыми хотят разрушить НАБУ. А глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин объяснил 24 каналу, что олигарх Игорь Коломойский нашел другой способ разрушить сотрудничество с МВФ-ликвидировав независимое НАБУ, которое было условием программы. "В "антиколомойському" законопроєкті он уже проиграл, а потому нашел другой способ, как похоронить сотрудничество с МВФ", – сказал антикоррупционер.
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Артем Сытник НАБУ МВФ Транш МВФ
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