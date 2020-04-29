Украина теряет имидж надежного международного партнера – банкир о последствиях войны против НАБУ

Комитет ВРУ поддержал законопроект о повышении эффективности борьбы с коррупцией в правоохранительных органах, благодаря которому, фактически, могут отправить в отставку директора НАБУ Артема Сытника. МВФ уже написал в ОП письмо с посылом: заденете независимость НАБУ – новой программы не будет.

По мнению банкира Владимира Лавренчука, такими действиями Украина может не только потерять отношения с МВФ, а и полностью избавиться от имиджа надежного международного партнера. Об этом он заявил в комментарии 24 каналу.

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"Украина как заемщик, как государство, которое сотрудничает с МВФ, каждый раз демонстрировала предсказуемость, придерживалась или пыталась придерживаться своих обязательств. В случае когда не демонстрируются попытки придерживаться прежних обязательств, когда вносятся изменения без согласования с кредитором – это разрушает отношения. А как мы знаем, реформа НАБУ была одной из подзадач предыдущей программы МВФ с Украиной", – пояснил банкир.

Откладывание закона о банкротстве банков, НАБУ – это все сигналы о том, что Украина теряет отношения с МВФ и другими международными финансовыми институтами, теряет имидж солидного надежного партнера,

– подчеркнул Лавренчук.

Он добавил, что репутация заемщика – это очень тонкий момент, и потерять ее – опасно.

"И мы сейчас, мне кажется, создаем очень большой риск потери такой репутации", – подытожил банкир.

Что известно о вероятной отставке Сытника