Украина теряет имидж надежного международного партнера – банкир о последствиях войны против НАБУ
Комитет ВРУ поддержал законопроект о повышении эффективности борьбы с коррупцией в правоохранительных органах, благодаря которому, фактически, могут отправить в отставку директора НАБУ Артема Сытника. МВФ уже написал в ОП письмо с посылом: заденете независимость НАБУ – новой программы не будет.
По мнению банкира Владимира Лавренчука, такими действиями Украина может не только потерять отношения с МВФ, а и полностью избавиться от имиджа надежного международного партнера. Об этом он заявил в комментарии 24 каналу.
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"Украина как заемщик, как государство, которое сотрудничает с МВФ, каждый раз демонстрировала предсказуемость, придерживалась или пыталась придерживаться своих обязательств. В случае когда не демонстрируются попытки придерживаться прежних обязательств, когда вносятся изменения без согласования с кредитором – это разрушает отношения. А как мы знаем, реформа НАБУ была одной из подзадач предыдущей программы МВФ с Украиной", – пояснил банкир.
Откладывание закона о банкротстве банков, НАБУ – это все сигналы о том, что Украина теряет отношения с МВФ и другими международными финансовыми институтами, теряет имидж солидного надежного партнера,
– подчеркнул Лавренчук.
Он добавил, что репутация заемщика – это очень тонкий момент, и потерять ее – опасно.
"И мы сейчас, мне кажется, создаем очень большой риск потери такой репутации", – подытожил банкир.
Что известно о вероятной отставке Сытника
- Комитет ВРУ поддержал законопроект о повышении эффективности борьбы с коррупцией в правоохранительных органах.
- Это может позволить отправить в отставку Артема Сытника за нарушение, связанное с коррупцией.
- В отношении главы НАБУ есть судебное решение, в котором суд признал его коррупционером за отдых в гостинице в Ровенской области. За отель заплатил не сам Сытник, а мужчина, который впоследствии и пожаловался прокуратуре. Сытника оштрафовали на 3 тысячи 400 гривен. Суть админнарушении заключается в том, что Сытник должен был указать это в декларации как подарок, но не сделал этого.
- Правовая коллизия в том, что правонарушение совершено в 2017 – 2019 годах. Поэтому законопроект фактически предлагает уволить Артема Сытника задним числом, а это напрямую противоречит Конституции Украины.
- МВФ направил офису Зеленского официального письма: заденете независимость НАБУ-новой программы не будет.
- Ексгенпрокурор Украины Руслан Рябошапка в комментарии 24 канала заявил, что знает о ряде инициатив, которыми хотят разрушить НАБУ. А глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин объяснил 24 каналу, что олигарх Игорь Коломойский нашел другой способ разрушить сотрудничество с МВФ-ликвидировав независимое НАБУ, которое было условием программы. "В "антиколомойському" законопроєкті он уже проиграл, а потому нашел другой способ, как похоронить сотрудничество с МВФ", – сказал антикоррупционер.