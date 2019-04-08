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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Украина теряет шансы на членство в ЕС и НАТО из-за Порошенко – дипломат

      35 Читати новину українською
      Богдан Яременко
      Богдан Яременко

      Порошенко бесконечно "топчется на одном месте" и пытается актуализировать вопрос идентичности.

      Об этом написал глава правления фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНИАН.

      "Наш верховный главнокомандующий с бизнес-партнерами, которыми обложился во власти, разве неслабо наварился на оборонном заказе. Потому если не лишил, то серьезно отдалил для нас перспективы членства в НАТО, лукаво прикрыв голую в этом плане спину вполне виртуальными изменениями в Конституцию", – подчеркнул он.

      При этом Богдан Яременко обратил внимание и на отсутствие перспектив членства Украины в Евросоюзе. По словам экс-дипломата, глава государства получил от ЕС отдельное особое решение, что вопрос о членстве Украины даже не будет обсуждаться в ближайшей перспективе. При этом Петр Порошенко никоим образом не возразил в ответ.

      Вместе с тем гарант продолжает бесконечно топтаться на одном месте и пытается актуализировать вопрос идентичности.

      "Упреки относительно пророссийскости оппонентов – смехотворны, так как тех самых аргументов или сложных вопросов о связях с Россией к самому Порошенко значительно больше", – добавляет Богдан Яременко. По его убеждению, президент обращается к прошлому, потому что фактически он возглавил контрреволюцию в Украине, и любые разговоры о будущем в его исполнении звучали бы неубедительно.

      "Но меня интересует, что президент будет делать не через, а в течение этих пяти лет? Порошенко не имеет ответа. Его суть неизменна: он лукавый олигарх, таким и останется", – подчеркнул Богдан Яременко.

      Он также добавил, что уже вскоре украинцы будут делать свой выбор во время второго тура президентских выборов.

      "21 апреля мы будем решать – ложь и коррупция, как всегда, или надежда на что-то новое. Я буду голосовать за новое", – резюмировал Богдан Яременко.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Петр Порошенко
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