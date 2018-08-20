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Украина теряет специалистов в высокодоходных секторах экономики и позиции на мировых рынках

69 Читати новину українською
Трудова миграция
Трудова миграция / hromadskeradio.org

Трудовая миграция наносит Украине большой вред, поскольку кроме людей страна теряет высококвалифицированных специалистов в высокодоходных секторах экономики.

Это влечет за собой потерю позиций Украины на мировых рынках. Об этом в своем блоге на 112.ua пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

"Система разделения труда опирается на конкурентные преимущества. А те государства, которые умеют наращивать свои конкурентные преимущества в высокодоходных секторах экономики, получают лучшее положение на рынках, доминируя над другими странами в торгово-экономических отношениях. У нас дошло до того, что генеральный конструктор всемирно известного украинского авиаконцерна "Антонов" Дмитрий Кива, словно гастарбайтер, приехал в Баку, чтобы заниматься созданием азербайджанской авиационной промышленности. А еще несколько лет назад нас традиционно и по праву считали научно-технической державой и мы успешно контролировали рынки высокотехнологичной продукции, однако за последние годы фактически ушли из этих очень прибыльных рынков", – сетует эксперт.

Он считает, что если бы наши разработчики и производители пассажирских и военно-транспортных самолетов имели национальную программу самолетостроения, а ведущие конструкторы и инженеры не отправились бы на заработки за границу, то "мы бы имели сегодня колоссальный локомотив экономического роста Украины".

"Почему мы даже не пытаемся изучить, в частности, опыт Китая по реализации стратегии опережающего развития, сделав ставку на наукоемкие технологии? Посмотрите на потенциал украинской экономики: огромные природные ресурсы и много талантливых людей (достойный человеческий капитал – почти 100% выпускников средних школ хотят получить высшее образование). Однако украинцы продолжают активно выезжать на работу за границу. Причина опять же банальна и находится в экономической плоскости. К примеру, в соседних Польше или Чехии – высокий уровень оплаты труда и имеющиеся рабочие места. И это заблуждение, что в странах Евросоюза, США и Китая нужны только руки наших соотечественников. Все больше иностранные работодатели ищут украинцев не столько для рабочего сектора, сколько в ИТ-отрасли и высокотехнологичное производство. Соответственно, за пределами Украины одномоментно могут находиться около 2,6-2,7 млн человек, которые успешно и добросовестно куют ВВП других стран", – пишет Гончаров.

По его мнению, если в ближайшей перспективе государство не поднимет качество предоставляемых услуг и не создаст условий, когда наши местные работодатели смогут повышать до адекватного европейскому, американскому и китайскому уровенейй оплаты труда с одновременным повышением производительности труда, количество трудовых мигрантов продолжает стремительно расти. "Как результат, о чем все чаще стали говорить и писать эксперты, в будущем рост трудовой миграции может стать лимитирующим фактором для украинской экономики", – резюмировал эксперт.

Теги: Рынок труда ВВП Заробитчане
Источник: 24 Канал
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