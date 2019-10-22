20:25
22 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Безумие Лукашенко. У Захаровой подгорело
      Вєсті Кремля
      22:02, 21 октября
      Вести.UA: Интимные слухи о Гончаруке. Панибратство в команде Зеленского
      Вєсті.UA
      19:53, сегодня
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ

      Украина требует от оккупантов немедленно освободить пленного журналиста Асеева

      2 Читати новину українською
      МИД требует от России освободить Станислава Асеева
      МИД требует от России освободить Станислава Асеева / glavcom.ua

      Пророссийские боевики на Донбассе отправили на 15 лет за решетку украинского журналиста Станислава Асеева. Украинский МИД уже успел выразить категорический протест из-за так называемого "судебного решения" и выступил с требованием освободить украинца.

      Незаконное удерживание и незаконный приговор в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим считает независимую журналистику главной угрозой своему функционированию, отмечается в заявлении МИД.

      Важно: Сколько человек пропали без вести на оккупированном Донбассе: цифры

      Министерство подчеркивает, что незаконное лишение свободы в Украине является уголовным преступлением, а все причастные к этому будут привлечены к ответственности.

      МИД также выступил с требованием к России немедленно освободить Станислава Асеева и всех других незаконно удерживаемых граждан Украины. Кроме того, ведомство призвало международное сообщество усилить давление на Россию с целью освобождения украинских пленников.

      Что известно о заключении Станислава Асеева?

      Станислав Асеев жил в Донецке, а после начала российской агрессии писал для украинских СМИ. В начале лета 2017-го журналист пропал без вести. Впоследствии оккупанты признали, что удерживают его.

      В октябре 2019 года так называемый "верховный суд ДНР" принял решение о заключении Асеева на 15 лет за решеткой за "шпионаж и экстремистскую деятельность".

      кількість українців в полоні Росії
      Сколько украинцев находятся в плену России / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
      сегодня
      30964
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Украинцы в плену РФ Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Пророссийские боевики МИД Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шахтер – Динамо (Загреб): онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      сегодня , 19:37 Шахтер – Динамо (Загреб): онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      Юрій Семенюк 1384
      Встреча в Минске: переговоры могут поставить крест на нормандском формате
      сегодня , 19:01 Встреча в Минске: переговоры могут поставить крест на нормандском формате
      Інна Жолобович 341
      Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      сегодня , 18:42 Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      Олексій Гарань 481
      Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      сегодня , 18:30 Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      Антон Голобородько 304
      Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      сегодня , 16:40 Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      Світлана Попова 1145
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук