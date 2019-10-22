Украина требует от оккупантов немедленно освободить пленного журналиста Асеева

Пророссийские боевики на Донбассе отправили на 15 лет за решетку украинского журналиста Станислава Асеева. Украинский МИД уже успел выразить категорический протест из-за так называемого "судебного решения" и выступил с требованием освободить украинца.

Незаконное удерживание и незаконный приговор в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим считает независимую журналистику главной угрозой своему функционированию, отмечается в заявлении МИД.

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Министерство подчеркивает, что незаконное лишение свободы в Украине является уголовным преступлением, а все причастные к этому будут привлечены к ответственности.

МИД также выступил с требованием к России немедленно освободить Станислава Асеева и всех других незаконно удерживаемых граждан Украины. Кроме того, ведомство призвало международное сообщество усилить давление на Россию с целью освобождения украинских пленников.

Что известно о заключении Станислава Асеева?

Станислав Асеев жил в Донецке, а после начала российской агрессии писал для украинских СМИ. В начале лета 2017-го журналист пропал без вести. Впоследствии оккупанты признали, что удерживают его.

В октябре 2019 года так называемый "верховный суд ДНР" принял решение о заключении Асеева на 15 лет за решеткой за "шпионаж и экстремистскую деятельность".



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