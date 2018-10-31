Украина улучшила свое положение в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса

Украина поднялась на 5 позиций в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса Doing Business. Таким образом, государство заняло 71 место в этом рейтинге.

Об этом в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

Он уточнил, что за последний год на 41 пункт вырос показатель Украины в номинации "международная торговля" и на 25 – в части исполнения контрактов.

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С 2014 наибольшего прогресса мы добились в категориях "налогообложение" с плюсом в 110 пунктов, "международная торговля" – плюс 70 ступенек, а в "защите инвесторов" добавили 56 пунктов. В "легкости получения разрешений на строительство" сегодня Украина занимает 30 место в мире,

– похвастался президент.

Что такое рейтинг Doing Business?

Рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса. В его составлении оценка стран по благоприятности условий ведения бизнеса осуществляется от 1 до 190. Высокий рейтинг легкости ведения бизнеса означает, что нормативно-правовые условия благоприятны для создания и функционирования местной фирмы. Рейтинг составляется путем измерения совокупных показателей по 10 темам, каждая из которых состоит из нескольких индикаторов и предоставляет равнозначный эффект на общий рейтинг страны. Рейтинги всех стран определяются по состоянию на май 2018 года