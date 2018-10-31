17:30
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Украина улучшила свое положение в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса

      33 Читати новину українською
      Украина поднялась в рейтинге Doing Business
      Украина поднялась в рейтинге Doing Business / Иллюстративное фото

      Украина поднялась на 5 позиций в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса Doing Business. Таким образом, государство заняло 71 место в этом рейтинге.

      Об этом в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

      Он уточнил, что за последний год на 41 пункт вырос показатель Украины в номинации "международная торговля" и на 25 – в части исполнения контрактов.

      Читайте также: Где в Украине удобнее всего вести бизнес: инфографика

      С 2014 наибольшего прогресса мы добились в категориях "налогообложение" с плюсом в 110 пунктов, "международная торговля" – плюс 70 ступенек, а в "защите инвесторов" добавили 56 пунктов. В "легкости получения разрешений на строительство" сегодня Украина занимает 30 место в мире,
      – похвастался президент.

      Что такое рейтинг Doing Business?
      Рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса. В его составлении оценка стран по благоприятности условий ведения бизнеса осуществляется от 1 до 190. Высокий рейтинг легкости ведения бизнеса означает, что нормативно-правовые условия благоприятны для создания и функционирования местной фирмы. Рейтинг составляется путем измерения совокупных показателей по 10 темам, каждая из которых состоит из нескольких индикаторов и предоставляет равнозначный эффект на общий рейтинг страны. Рейтинги всех стран определяются по состоянию на май 2018 года

      Теги: Новости Украины Новости политики рейтинги Бизнес Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      сегодня , 17:00 Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      Семен Кабакаєв
      "Все пропало, нас сливают": почему украинцы любят искать "зраду"
      сегодня , 16:01 "Все пропало, нас сливают": почему украинцы любят искать "зраду"
      Павло Казарін
      Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      сегодня , 15:46 Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      Артем Овдієнко
      Сказочник Путин угрожает США старьем
      сегодня , 15:00 Сказочник Путин угрожает США старьем
      Злой Одессит
      Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      сегодня , 14:30 Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      Олександра Дрік
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      IP-телефония — новое слово в сфере мобильной связи
       3 июня 2015 , 18:48
      "Повышение цены на газ не будет" – факт или предвыборная манипуляция
       28 сентября , 22:14
      Хорватия – Украина: анонс событий накануне матча
       23 марта 2017 , 10:19
      Президент Ворсклы: К приезду инспекции УЕФА стадион будет полностью готов
       25 июня , 16:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук