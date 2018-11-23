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      Украина уступила Испании в матче Кубка Турчина

      14 Читати новину українською

      Сборная Украины пытается исчерпать лимит поражений перед стартом официальных матчей: сине-желтые гандболистки уступили вице-чемпионке Европы 2014 испанкам в матче товарищеского турнира памяти легендарного наставника Игоря Турчина.

      Начиналось для украинок все как вроде неплохо – на перерыв подопечные Бориса Чижова шли с гандикапом в три мяча: 12-9.

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      Впрочем во втором тайме испанки, которым совсем скоро играть на чемпионате Европы, куда наши к слову не пробились, начали выравнивать игру.

      За десять минут до сирены на табло горели две двадцатки, а решающий отрезок лучше удался "фурии": 27-26.

      Так что на данный момент испанки едут на Евро, украинки уже на следующей неделе начнут отбор на чемпионат мира 2019: 30 нояьря сине-желтые сыграют со Словакией.

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      Теги: Спорт Гандбол
      Источник: 24 канал
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