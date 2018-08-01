Украина увеличила экспорт в Канаду на 74%
За январь-май 2018 года и в сравнении с аналогичным периодом 2017 года года экспорт украинских товаров в Канаду вырос на 74%.
Об этом написал в своем Twitter Президент Украины Петр Порошенко.
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"Результаты действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, которая действует уже год, оказались позитивными – по итогам 2017-го экспорт украинских товаров вырос на 74%", – заявил президент.
Отметим, на сегодня около 11 тысяч украинских компаний поставляют свою продукцию в страны Европейского Союза.
Источник: 24 Канал
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