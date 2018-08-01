Украина увеличила экспорт в Канаду на 74%

За январь-май 2018 года и в сравнении с аналогичным периодом 2017 года года экспорт украинских товаров в Канаду вырос на 74%.

Об этом написал в своем Twitter Президент Украины Петр Порошенко.

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"Результаты действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, которая действует уже год, оказались позитивными – по итогам 2017-го экспорт украинских товаров вырос на 74%", – заявил президент.

Результати дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, яка діє вже рік, виявилися позитивними – за підсумками 2017-го експорт українських товарів зріс на 74%. І експорт товарів продовжує зростати: за перші 5 місяців цього року він збільшився іще на 37%.#CUFTA pic.twitter.com/9UbgOQtd9L — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 серпня 2018 р.

Отметим, на сегодня около 11 тысяч украинских компаний поставляют свою продукцию в страны Европейского Союза.