Украина в 2017 году экспортировала рекордное количество зерна: эксперты озвучили цифры

Начиная с 2010 года Украина ежегодно наращивает объемы экспорта зерновых. В 2017 году был установлен очередной рекорд: на зарубежные рынки были вывезены 41,8 млн т отечественного зерна. Это в три раза превышает показатели 2010 года и на 4% больше, чем в 2016 году.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

По информации Института также был достигнут рекордный объем зарубежных поставок кукурузы – 19,4 млн т. Это на 12,2% больше показателей 2016 и в 4,8 раза превышает результаты 2010 года, отметил эксперт.

Объемы экспорта пшеницы, хотя и превысили показатели 2010 года в 3,6 раза, остались почти на уровне 2016 и составили в прошлом году 17,3 миллиона тонн.

По сравнению с 2016 годом заметно – в 1,6 раза – увеличился экспорт сорга зернового. Объемы его зарубежных поставок составили в прошлом году 148,3 тысячи тонн. Это почти в 4 раза превышает показатели 2010 года.

Поставки ячменя за границу остались почти на уровне предыдущего года – 4,9 миллиона тонн. А вот объем экспорта ржи увеличился по сравнению с 2016 годом более чем в 4 раза и составил в прошлом году 25 тысяч тонн.

Экспорт риса увеличился в 2017 году на 3% – до 1,2 тысячи тонн.

Однако, рекордные объемы экспорта зерновых культур в 2017 году в результате низких мировых цен на сырье не принесли рекордной валютной выручки. Она увеличилась против результатов 2016 только на 7% и составила в прошлом году 6,5 миллиарда долларов США,

– отметил ученый.

Крупнейшими покупателями украинского зерна в 2017 году, как и ранее, были страны Азии, Африки и Европы.

Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров отечественных зерновых с 2011 года традиционно удерживает Египет. В прошлом году он закупил украинского зерна на 10,5% больше, чем в 2016 году – на 833,8 миллиона долларов. Его доля в общем экспорте этого вида сельскохозяйственной продукции составила 12,8%.

Испания, увеличив объемы закупок зерна почти на 10% по сравнению с 2016 годом –до 475,6 миллиона долларов (7,3% от всего экспорта), завоевала второе место в топ-10. Ей уступил Китай – 447,3 миллиона долларов (6,9%).

Далее следуют Нидерланды, которые в 2016 году занимали лишь 13 место в рейтинге импортеров отечественных зерновых. В прошлом году они закупили этого вида агропродукции на 446,5 миллиона долларов (6,9%). Италия в прошлом году увеличила объемы импорта зерна до 340 миллиона долларов (5,1%). Экспорт зерновых в Индонезию остался почти на уровне 2016 и составил в прошлом году 329 миллиона долларов (5,1%). Бангладеш импортировал зерна на 317 миллиона долларов (4,9%), а экспорт украинского зерна в Саудовскую Аравию составил в прошлом году 295 миллиона долларов (4,5%).

Израиль закупил зерновых на 281 миллиона долларов (4,3%), вследствие этого он переместился с 15 места в топ-10. Объемы поставок в Индию составили 266 миллиона долларов (4,1%). Вплотную к топ-10 приблизился Тунис, в прошлом году увеличил объемы импорта украинского зерна в 1,4 раза – до 260 миллионов долларов (4%).

Настоящей "изюминкой" 2017 года стала Турция, которая в предыдущие годы почти не закупала зерновые в Украине. В прошлом году стоимостный объем экспорта отечественного зерна в эту страну составил 237 млн ​​долл. США – 3,6% в общем экспорте этой продукции

– рассказал Пугачев.

Всего на указанные 12 стран приходится около 70% в стоимостном объеме экспорта украинских зерновых культур.

После достижения в очередной раз максимального экспорта зерновых по итогам 2016/17 маркетингового года – 43,9 миллиона тонн – по результатам первой половины нынешнего маркетингового года пока фиксируется отставание, подытожил Пугачев.

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