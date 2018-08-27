Украина в ближайшее время может получить миллиард евро от ЕС

Условия получения Украиной транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза на 1 миллиард евро согласован, в ближайшее время стороны подпишут соглашение.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

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"Прогресс есть, условия есть. Раскрыть вам их я пока что не могу до тех пор, пока не будет подписано соглашение", – сказал он.

При этом Точицкий выразил надежду, что такое соглашение будет подписано в ближайшее время.

Напомним, 6 сентября в Украину прибудет миссия МВФ, представители которой к 19 сентября будут работать в Киеве.