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      Украина в ближайшее время может получить первый транш от МВФ, – Шмыгаль

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      Шмыгаль надеется получить первый транш от МВФ в ближайшее время / Фото Кабмина

      Украина надеется получить в ближайшее время первый транш новой кредитной программы Международного валютного фонда. Для этого 30 марта Верховная Рада приняла 2 необходимых законопроекта.

      Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с представителями Американской торговой палаты, передает пресс-служба Кабинета Министров.

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      Правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка,
      – сказал Шмыгаль.

      Премьер добавил, что для нераспространения коронавируса правительство приняло несколько неприятных и жестких для бизнеса мер, но они действенны для сохранения жизни и здоровья украинцев.

      Несмотря на то, что власть сотрудничает с бизнесом и для его поддержки готовит расширение программы кредитования "5-7-9". Кроме того, готовится программа создания быстрых рабочих мест в различных отраслях.

      "Мы работаем с НБУ и другими банками. Есть поручение президента Украины, чтобы проработать кредитную нагрузку... Готовых рецептов для выхода из кризиса нет, однако правительство активно ищет их вместе с бизнесом и лучшими ученым", – отметил Шмыгаль.

      Какой может быть сумма первого транша от МВФ?Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев рассказал, что первый транш Украины от МВФ составит 4 миллиарда долларов. Эти деньги потратят на поддержку врачей, учителей, пенсионеров, в общем людей, которые потеряли работу из-за карантина и помощь украинскому бизнесу.

      Что требовал МВФ для перечисления средств Украине:

      Международный валютный фонд был готов перечислить 8 миллиардов долларов после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам.

      Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла так называемый "антиколомойський" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли.

       

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Всемирный банк Бизнес Деньги Денис Шмыгаль МВФ Транш МВФ Новости политики
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