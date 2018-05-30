14:06
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Блоги Лев Парцхаладзе
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Лев Парцхаладзе

Украина в Doing Business-2019: почему мы надеемся войти в "десятку" по строительному показателю

141
Doing Business-2019
Doing Business-2019 / Коллаж автора

В мае аналитики Мирового Банка прекратили учет дерегуляционных изменений, проведенных за год во всех странах мира, и начали обработку полученной информации для составления нового ежегодного рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business. Представлен он будет осенью.

В прошлом рейтинге Doing Business-2018 Украина заняла 76-е место среди 190 стран мира, поднявшись на 4 пункта. Тогда как по отраслевому показателю "Получение разрешений на строительство" нам удалось совершить рекордный скачок на 105 пунктов – со 140 места на 35-е благодаря существенному упрощению деятельности в строительной отрасли. И именно дерегуляция в строительстве стала одной из ключевых реформ, которая не дала Украине в целом ухудшить результат и подтянула страну на несколько позиций вверх. Это отличный результат. Но все же тогда в рейтинге были учтены не все позитивные изменения в строительной отрасли, которые были сделаны.

Читайте также: Работа по созданию безбарьерного пространства в Украине только начинается

Существенные изменения, которые повлияли на рейтинг – уменьшение в 2017 году размера паевого участия и снижение стоимости услуг технадзора в строительстве. В расчет не была принята отмена процедуры регистрации деклараций и процедура получения техусловий пожарной и техногенной безопасности от ГСЧС для проектирования; введение обязательного требования о наличии высшего образования у разработчиков проекта строительства и инженеров технического надзора, что повышает качество контроля. Их не успели взять в расчет.

Сейчас это реально работающие позитивные изменения для отрасли, потому надеемся, что уже в этом году они будут учтены в рейтинге. Об этом говорят и прогнозные подсчеты экспертов, которые благодаря прошлогодним, а также новым изменениям в регуляторной политике строительной сферы ожидают повышения позиции Украины в рейтинге по показателю "Получение разрешений на строительство" до ТОП-10.

О каких недавних изменениях идет речь. В апреле Кабинет Министров Украины принял важное постановление (№ 327 от 25 апреля), которое уменьшает бюрократические процедуры и существенно упрощает ведение бизнеса, в частности, в строительстве.

Читайте также: Легализация частных самостроев: украинцы должны ответственно отнестись к этой возможности

Во-первых, упрощается осуществление технадзора простых объектов строительства – теперь инженеры заказчиков строительства могут самостоятельно осуществлять технадзор объектов незначительного класса последствий СС1, а это более половины всех объектов строительства.

Второе, отменена необходимость обязательного получения строительного адреса – объекты строительства теперь идентифицируются по кадастровому номеру земельного участка, что значительно упрощает работу, убирает бюрократические препятствия и сокращает сроки оформления процедур.

Кроме того, в этом документе еще раз была прописана норма об отмене необходимости повторного получения исходящих данных ГСЧС для проектирования, о чем я уже говорил.

Эти практические изменения, в первую очередь, важны для строительной отрасли – бизнеса, который работает в этой сфере. Рейтинг не является самоцелью. Но мы очень надеемся, что они все же будут в нем приняты по одной простой причине – Doing Business, ни много ни мало, является основным индикатором для инвесторов в принятии решения о вложении средств. Высокая позиция страны в рейтинге означает, что в нее можно инвестировать. По подсчетам экспертов Мирового банка один пункт в общем рейтинге Doing Вusiness дает возможность стране привлечь до 600 миллионов долларов инвестиций. Думаю, это не маловажный фактор, чтобы проводя реформы, позитивно влияющие на реальный сектор экономики, стремиться к вершине Doing Business, тем самым привлекая новых инвесторов и еще больше меняя свою страну к лучшему.

Читайте также: Украина и Болгария договорились о строительстве дороги Одесса – Варна

Автор: Лев Парцхаладзе
Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Строительство
Источник: Лев Парцхаладзе
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук