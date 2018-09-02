Украина в долговом пике: как правительство своими действиями ухудшает состояние экономики

Доказательств того, что кризис в сфере публичных финансов Украины набирает обороты, достаточно. Ощутимый недобор доходов государственного бюджета, сокращение расходов, проваленная приватизация и фактически опустошенный Единый казначейский счет государства.

Об этом в своем видеоблоге рассказал Роман Семенуха.

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По его словам, первая проблема экономики Украины – долговое пике. В этом году мы должны вернуть более 300 миллиардов гривен по внешним заимствованиям. Выплата процентов по долгу составляет более 13% расходов госбюджета. Это почти 4% от ВВП. Сравните: например, расходы на медицину в этом году меньшие – это чуть больше 3,5% от ВВП.

"Правительство же вместо того, чтобы вовремя разработать качественную стратегию возвращения долгов, планирует бюджет на нереалистичных макропоказателях, делает просчеты и надеется выполнить долговые обязательства за счет новых заимствований. Прежде всего, транша от Международного валютного фонда в размере 1,9 миллиардов долларов. Вот только возобновление программы сотрудничества с фондом – пока под вопросом", – заявил народный депутат.

Роман Семенуха подчеркнул, что его, кстати, могло бы не быть, если бы украинская власть не имитировала реформы перед украинскими гражданами и западными партнерами, а действовала.

"Вторая проблема Украины – это то, что в течение последних 5 месяцев существенно вырос отрицательный платежный баланс экспорта – импорта государства. Он составляет более полумиллиарда долларов. Безусловно, эта ситуация в том числе негативно влияет на украинскую гривну. Следующие симптомы связаны с выполнением бюджета . Правительство получило 5 миллиардов гривен от запланированных в первом полугодии доходов. Есть недостаток средств от акцизного сбора, налога на добавленную стоимость, ввозной пошлины. Более 3,7 миллиардов недополучено от рентной платы за использование природных ресурсов", – добавил он.

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