Украина в еврокубках: с чем мы идем в отпуск

Украинские клубы завершили участие в групповом этапе еврокубков. "Динамо" досрочно обеспечило себе выход из группы Лиги Европы в 1/16 с первого места и провалил последний матч из-за нехватки мотивации. "Шахтер" не смог переиграть "Лион" и вылетел из Лиги чемпионов. А "Ворскла" одерживает первую победу в групповом этапе и заканчивает участие в ЛЕ не на последнем месте.

Нестабильное "Динамо"

Начало "Динамо" свои выступления в еврокубках 2018 года с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В первом матче со "Славией" киевское "Динамо" феерично упустило победу на 90+5 минуте, пропустив с пенальти. В итоге голевая ничья – 1:1. Игра проходила без высоких скоростей и оказалась сложной для подопечных Хацкевича, поэтому счет – на табло. В ответном матче киевляне быстро открыли счет, а во втором тайме удвоили преимущество, открыв для себя плей-офф ЛЧ.

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В матче плей-офф Лиги чемпионов киевский клуб встретился с "Аяксом", где уже на второй минуте пропустил гол. Голкипер "Динамо" Денис Бойко должен был бы спасать команду, но неуверенная игра вратаря сыграла свою роль. Удвоила преимущество нидерландская команда уже на 16-й минуте. Матч закончился поражением 3:1. В ответном матче в Киеве "Динамо" не смогло создать опасность для команды противника – лишь 3 удара против 19 "Аякса". Как итог – нестабильная игра, нулевая ничья и вылет в Лигу Европы.



"Динамо" не сумело обыграть "Аякс" в Киеве (фото: ФК "Динамо")

В Лиге Европы "Динамо" тоже показало невнятную игру. Киевская команда была определена фаворитом группы с высокими шансами на выход с первого места. Французский "Ренн", казахстанская "Астана" и чешский "Яблонец" вряд ли сумели бы создать конкуренцию "Динамо", даже несмотря на значительные кадровые трудности и неопытность молодых футболистов клуба.

Уже в первом туре группового этапа "динамовцы" снова теряют победу на 90+5 минуте, пропустив от "Астаны". Матч закончился счетом 2:2. Матч против "Яблонца" "Динамо" также заканчивает со счетом 2:2 – киевляне теряют победу, уже закономерно пропуская под конец матча. Второй тур "Динамо" заканчивает на третьем месте в группе, что вызывает шквал критики на команду и давление со стороны болельщиков.



"Динамо" в первом матче Лиги Европы сыграло вничью 2:2 с "Астаной" в Киеве (Фото: ФК "Динамо")

Первую свою победу в групповом этапе со счетом 2:1 "Динамо" одержало над "Ренном" в третьем туре. После удаления Шепелева киевляне остались в меньшинстве, но это не помешало им на 89-й минуте вырвать победу благодаря уверенному удару Буяльского. Уверенная игра и реализация моментов в четвертом туре также закончилась убедительной победой киевского "Динамо" над французским "Ренном" – 3:1.

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Одержав минимальную победу над "Астаной", которая нанесла 23 удара по воротам "Динамо", в то время, как киевляне нанесли только пять, подопечные Хацкевича досрочно обеспечили себе первое место в группе. Заключительный матч с "Яблонцем" в Киеве не принес ни одного очка Динамо, с результатом 1:0 команда проиграла аутсайдерам своей группы дома.

Статистика ударов подопечных Хацкевича оставляет желать лучшего: 62 удара, из которых 29 в плоскость. "Динамо" наносит мало ударов, поэтому и имеет лишь 10 забитых мячей. Хавбек киевлян Виктор Цыганков стал одним из лучших игроков в групповом этапе Лиги Европы по мнению авторитетного портала WhoScored, который опубликовал символическую сборную по итогам группового этапа Лиги Европы.



Виктор Цыганков попал в символическую сборную Лиги Европы (Фото: ФК "Динамо")

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Киевский клуб, одержав 11 очков, обошел соперников в группе и попадает в 1/16 Лиги Европы. Соперником "Динамо" стал греческий "Олимпиакос". Первый матч состоится 4 февраля в Греции, а второй – в Киеве 21 февраля.

Антирекорд "Шахтера"

"Горняки" же, в отличие от киевского клуба, попали напрямую в Лигу чемпионов. Но оказались в сверхсложной группе. В квартете с подопечными Фонсеки были "Манчестер Сити", "Лион" и "Хоффенхайм".

Донецкий "Шахтер", который начал этот сезон с группового этапа ЛЧ, тоже показал неуверенную игру. Первые матчи с "Хоффенхаймом" и "Лионом" играл в результативные ничьи – 2:2. При этом команда владела мячом и отдавал точные передачи – около 90% процентов передач добрались до своей цели.

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Судьбоносными для подопечных Фонсеки стали два разгромных поражения от "Мансити" – 0:3 дома и 0:6 на выезде. Всего 9 пропущенных мячей от английской команды.



"Шахтер" потерпел разгромное поражение от "Мансити" на выезде 6:0 (Фото: ФК "Шахтер")

В своем единственном победном матче в группе "Шахтер" неожиданно сыграл по новой тактической формации с тремя центральными защитниками и двумя латералями и вырвал победу у "Хоффенхайма", который остался в меньшинстве, на 90+2 минуте.

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В последнем матче "горняки" расписали голевую ничью с "Лионом", который с восемью очками выходит в 1/8 Лиги Чемпионов.



"Шахтер" не сумел обыграть в Киеве "Лион" и вылетел в Лигу Европы (Фото: ФК "Шахтер")

Группа F, в которой выступал "Шахтер" является самой результативной по количеству голов. "Шахтер" забил 8 голов и 26 раз пробивал в створ ворот команд соперников. Голкипер горняков Андрей Пятов вошел в десятку лучших вратарей по количеству совершенных сейвов – 21 удар. Подопечные Фонсеки установили новый антирекорд пропущенных мячей в Лиге Чемпионов – 16 раз "горняки" вынимали мяч из сетки своих ворот.

"Шахтер" добывает шесть очков и не проходит в 1/8 ЛЧ. В итоге "Шахтер" с третьего места в группе, попадает в 1/16 Лиги Европы. Соперником дончан будет немецкий "Айнтрахт". С ним "горняки" уже встречались в товарищеском матче 2014 года. Первый матч состоится 14 февраля на поле "Шахтера", а ответный – 21 февраля на выезде.

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Историческое достижение "Ворсклы"

"Ворскла" во второй раз за историю клуба участвовала в групповом этапе Лиги Европы. И в 2011 году под руководством Павлова, и нынешняя "Ворскла" закончила выступление, не выйдя из группы. Подопечные Сачко оказались в группе с лондонским "Арсеналом", лиссабонским "Спортингом" и азербайджанским "Карабахом".

"Ворскла" начала выступление довольно уверенно, часто выходила в атаки. Проблемы у команды были с владением мячом и с точностью передач – по этому показателю полтавская команда проиграла соперникам из Лондона и Лиссабона. В матче первого тура с лондонским "Арсеналом", "Ворскла" сумела дважды нанести точные удары по воротам противника и трижды пробивала в створ ворот. "Арсенал" уверенно переиграл "Ворсклу" со счетом 4:2.

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Удачную игру показали полтавчане со "Спортингом". Команда забила быстрый мяч на 10-й минуте, однако упустила победу на последних минутах – еще один проигранный матч.

Победила "Ворскла" уже в третьем туре Лиги Европы, в котором она одержала победу над "Карабахом". Азербайджанцы обыграли по показателю владения мячом, но единственный удар в створ ворот, нанесенный "Ворсклой", оказался победным. "Ворскла" минимально обошла противника и одержала единственную победу в групповом этапе. В ответном матче с тем же "Карабахом" уступили уже полтавчане. В начале матча подопечные Сачко пропустили с пенальти, в итоге – поражение.



Гол Кулача принес историческую победу "Ворскле" в Лиге Европы (Фото: ФК "Ворскла")

Дальнейшие матчи со "Спортингом" и "Арсеналом" команда проигрывала с сокрушительным счетом – 3:0. При этом УЕФА приняло решение перенести матч с "Арсеналом" из Полтавы в Киев в связи с введением в 10 областях Украины военного положения. Такое решение было принято из соображений безопасности, хотя в Полтавской области военное положение введено не было.



Матч "Ворскла" – "Арсенал" был перенесен из Полтавы в Киев (фото: ФК "Ворскла")

​"Ворскла" набирает 3 очка и занимает третье место в группе, обойдя Карабах, который также набрал 3 балла. Полтавчане на этом заканчивают свои выступления в еврокубках.

В этом сезоне "Ворскла" отличилась историческим событием – одержала первую победу в групповом этапе Лиги Европы.

Автор: Ирина Климчук