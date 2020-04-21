Украина в "Индексе свободы прессы": впервые с 2009 года – в сотне, однако с худшими показателями

Украина впервые с 2009 года вошла в первую сотню стран в "Индексе свободы прессы". Украина поднялась на 6 позиций и заняла 96 место.

При этом Украина ухудшила свои показатели на 0,06 балла – до 32,52. Итак, Движение вверх в рейтинге произошло благодаря худшим результатам других государств. Об этом свидетельствует "Индекс свободы прессы", который составляет международная организация "Репортеры без границ".

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Лидеры в "Индексе свободы прессы":

Норвегия;

Финляндия;

Дания;

Швеция;

Нидерланды.

Недостатки Украины, на которые указали "Репортеры без границ":

недофинансирование Общественного вещания;

влияние олигархов на медиа;

безнаказанное насилие против журналистов: в частности, упоминают об убийстве черкасского журналиста Вадима Комарова;

неподконтрольные Украине районы Донбасса остаются недоступными для журналистов и западных обозревателей.

Беспокойство и в дальнейшем вызывают вопросы доступа к информации, манипуляций в новостях, нарушений конфиденциальности источников, кибератак и крайностей в борьбе с фейковыми новостями. Также свободе прессы может грозить закон о борьбе с дезинформацией,

– заявили "Репортеры без границ".



Скриншот из "Индекса свободы прессы"

Что такое "Индекс свободы прессы"?

Индекс свободы прессы – рейтинг стран, ежегодно публикуемый организацией "Репортеры без границ". Индекс базируется на анкете, которую присылают организациям-партнерам "Репортеров без границ", корреспондентам по всему миру, а также ученым, юристам и общественным правозащитным организациям.