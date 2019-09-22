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      Украина в эпицентре нового скандала в США и реакция бойцов на разведение войск – видео недели

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      Видео недели
      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Скандал из-за разговора Зеленского с Трампом

      Один из американских разведчиков подал жалобу генеральному инспектору относительно обещания Дональда Трампа, которое тот дал одному из мировых лидеров во время телефонного разговора. Авторитетные издания отмечают, что речь идет о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тема диалога вероятно касалась возобновления расследования по делу газовой компании "Burisma", где замешан сын Джо Байдена – прямого конкурента Трампа на выборах.

      Смотрите видео: как Украина оказалась в эпицентре нового скандала в США

      Расстрел боевика в Мариуполе

      В Мариуполе неизвестные расстреляли боевика Романа Джумаева с прозвищем "Джулай", которого недавно суд отпустил под домашний арест. На теле мужчины медики обнаружили множественные огнестрельные ранения, он скончался еще до приезда "скорой". До 2014 года Джумаев работал в Киеве, а затем приехал в Донецк и вступил в ряды боевиков незаконной "ДНР". Вместе с другими боевиками штурмовал Донецкий аэропорт и Дебальцево.

      Что известно о боевике, которого расстреляли в Мариуполе: смотрите видео

      Российские вагоны с углем на Львовщине

      Активисты уже более полторы недели блокируют российские вагоны с углем на станции Сосновка во Львовской области. Они требуют объяснений: каким образом уголь из страны-агрессора оказалась на Западной Украине. Участники боевых действий, шахтеры и жители остановили поезд и начали бессрочную акцию протеста. Недалеко от станции обустроили палаточный городок и начали круглосуточное дежурство. В то же время в СБУ и полиции ситуацию пока не комментируют.

      Подробнее о российских вагонах с углем на Львовщине: смотрите видео

      Разведение войск на Донбассе: как реагируют бойцы ВСУ

      Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина планирует развести войска по всей линии фронта – без спешки и только синхронно. Сначала собираются сделать это возле поселков Золотое и Покровское на Луганщине. Впрочем, определенного плана разведения и договоренностей с российской стороной пока нет. Военные приказ командования выполнить готовы. Ведь предполагают, что у руководства государства есть стратегия. Впрочем, саму эту идею не одобряют.

      Смотрите видео: какие опасности разведения сторон сейчас должна учесть Украина

      Очередные назначения Зеленского

      Избранная власть и дальше подчищает ряды предшественников. Ведомство за ведомством, структуру за структурой – всюду продолжают появляться новые лица. Областных глав администраций, СБУ, полиции уже также точечно поменяли. По словам экспертов, следует ожидать обновления практически всех органов исполнительной власти. Также, нельзя забывать о местных выборах, которые запланированы через год. Именно тогда и состоится финальная стадия полной перезагрузки.

      Смотрите видео: как новая власть подчищает ряды предшественников

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Дональд Трамп Владимир Зеленский Война на Донбассе Видео недели Новости Мариуполя Украина – Россия Назначения Зеленского Новости Львова
      Источник: 24 канал
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