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      Украина в Париже должна ставить вопрос о мирном соглашении с РФ по Донбассу, – Зеркаль

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      Зеркаль считает, что Украине нужно мирное соглашение с Россией по Донбассу / obozrevatel.com

      Для реального урегулирования войны на Донбассе Украине нужно поставить на нормандском саммите в Париже вопрос о начале заключения мирного соглашения с Россией. В нем должны быть указаны обязательства обеих сторон.

      Такое заявление сделала экс-заместительница министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире телепрограммы "Право на власть".

      Интересно: Количество сценариев на столе у Путина значительно превышает наши ожидания, – Зеркаль

      Она вспомнила, что Международный уголовный суд признал: на Донбассе продолжается международный конфликт между двумя сторонами – Украиной и Россией.

      Чтобы уладить ситуацию, нам нужно мирное соглашение, которое будет предоставлять нам определенные гарантии мира на Донбассе и за которое Россия будет нести международно-правовую ответственность... Поэтому надо ставить вопрос о начале переговоров между Украиной и Россией о мирном соглашении с гарантиями и четкими положениями относительно обязательств сторон,
      – отметила Зеркаль.

      По ее мнению такого соглашения по Донбассу можно достичь за год. Однако, на полноценное возвращение оккупированных территорий понадобится значительно больше времени.

      "На договор можно выйти за год. На реинтеграцию – за 5-10 лет. Все зависит от того, каких мы достигнем условий. У России есть четкая позиция. Путин объявил, что его цель – восстановление России в границах 1795 года. Изменилась ли его цель? Я не слышала", – подытожила Зеркаль.

      Что нужно знать о нормандском саммите по Донбассу

      • Состоится он 9 декабря и пройдет в Париже. Украина, Россия, Германия и Франция уже согласовали эту дату.
      • В его пределах впервые могут встретиться лицом к лицу Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты (Порошенко и Путин) виделись еще в 2016 году.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылкой для проведения норманнского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Елена Зеркаль Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Нормандский формат
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