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      Украина в ситуации вокруг "Мотор Сич" должна заботиться о национальных интересах, – эксперт

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      "Мотор Сич"
      "Мотор Сич" / motorsich.com

      Конфликт США и Китая по продаже запорожского производителя авиадвигателей "Мотор Сич" Украина должна решить так, чтобы это предприятие не остановилось, а наоборот – заработало на 100% мощности.

      Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя ситуацию вокруг продажи "Мотор Сич".

      "В этом конфликте нам надо найти оптимальный баланс интересов. Нельзя просто так выполнять чьи-то указания. Нельзя повторять ошибки, которые 20 лет назад были при отказе от Бушерского контракта. Украина в ситуации вокруг "Мотор Сич" должна заботиться прежде всего о собственных национальных интересах", – убежден политолог Владимир Фесенко.

      "Второе, на что должно обращать внимание украинское политическое руководство, это то, как проекция данного решения повлияет на будущие решения по Донбассу и Крыму, где позиция крупных игроков также может не совпадать с интересами Украины. Именно поэтому мы должны демонстрировать исключительно украиноцентричные шаги. Ставя на первый план свои интересы и не отступая от заявленных целей", – добавил эксперт.

      "Если Украина не сможет справиться с данным вызовом и привлечь инвестиции, завод может превратиться в кучу металлолома, как это уже произошло со многими другими в Запорожье, в частности АвтоЗазом или алюминиевым комбинатом. Через что озвученный инвестиционный пакет из Поднебесной – выглядит интересным", – подытожил Фесенко.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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