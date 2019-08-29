Украина в ситуации вокруг "Мотор Сич" должна заботиться о национальных интересах, – эксперт

Конфликт США и Китая по продаже запорожского производителя авиадвигателей "Мотор Сич" Украина должна решить так, чтобы это предприятие не остановилось, а наоборот – заработало на 100% мощности.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя ситуацию вокруг продажи "Мотор Сич".

"В этом конфликте нам надо найти оптимальный баланс интересов. Нельзя просто так выполнять чьи-то указания. Нельзя повторять ошибки, которые 20 лет назад были при отказе от Бушерского контракта. Украина в ситуации вокруг "Мотор Сич" должна заботиться прежде всего о собственных национальных интересах", – убежден политолог Владимир Фесенко.

"Второе, на что должно обращать внимание украинское политическое руководство, это то, как проекция данного решения повлияет на будущие решения по Донбассу и Крыму, где позиция крупных игроков также может не совпадать с интересами Украины. Именно поэтому мы должны демонстрировать исключительно украиноцентричные шаги. Ставя на первый план свои интересы и не отступая от заявленных целей", – добавил эксперт.

"Если Украина не сможет справиться с данным вызовом и привлечь инвестиции, завод может превратиться в кучу металлолома, как это уже произошло со многими другими в Запорожье, в частности АвтоЗазом или алюминиевым комбинатом. Через что озвученный инвестиционный пакет из Поднебесной – выглядит интересным", – подытожил Фесенко.