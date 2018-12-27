21:12
27 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шальная императрица Поклонская. "Могучая" армия РФ
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 декабря
      Вести.UA: "Тот единственный" Ляшко. Кернес "за" Порошенко
      Вєсті.UA
      19:43, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ

      Украина ведет войну против большего государства без четких планов и без союзников, – Яременко

      22 Читати новину українською
      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / 24 канал

      В 2018 году в Украине не закончилась война, а значит говорить о глобальных достижениях страны было бы беспринципно и поверхностно. Впрочем, положительные моменты отметить можно.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал дипломат и эксперт по международной политике Богдан Яременко.

      Читайте также: Пресс-конференция Путина или четыре часа вздохов: эксперт объяснил, почему это провал

      По его словам, мир не стал лучше и безопаснее, в том числе и для Украины.

      Из года в год я повторяю в новогодних студиях, что Украина ведет войну против значительно большего государства без четких планов, без перспектив выхода из войны, и тем более – выхода победного, и без союзников в политико-правовом плане. Поэтому говорить о позитиве в целом – поверхностно,
      – сказал дипломат.

      И добавил: "Проблема Украины – это не просто война, а еще и неспособность ее победоносно закончить. С небольшими потерями хотя бы. Ведь именно война – и причина, почему мы теряем человеческие жизни. И почему теряем ресурсы, которые иначе могли бы тратить на развитие страны".

      Яременко

      Богдан Яременко: "Мы не можем апеллировать к праву силы, поэтому апеллируем к силе права"

      По мнению Яременко, можно говорить о позитиве более конкретно, ибо он, конечно, был.

      Украина провела Евровидение. Открыто получила вооружение смертельного поражения от США. Также имеем несколько важных решений международных организаций, ведь мы не можем апеллировать к праву силы, поэтому апеллируем к силе права,
      – подчеркнул эксперт.

      "Очень важно, что мы доказали международному сообществу: украинское восприятие реалий войны – правильное и объективное", – подытожил Богдан Яременко.

      Напомним, Богдан Яременко также прокомментировал ситуацию с "Северным потоком-2", строительство которого может создать серьезные проблемы в отношениях Украины и Германии.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Стеклянные или пластиковые: какие елочные игрушки безопаснее
      сегодня , 21:01 Стеклянные или пластиковые: какие елочные игрушки безопаснее
      Ірина Поліщук 5
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Салаты без майонеза на Новый год: рецепты и советы от шеф-повара
      сегодня , 20:02 Салаты без майонеза на Новый год: рецепты и советы от шеф-повара
      Олена Булан 192
      Какие изменения ожидают украинцев с января 2019-го
      сегодня , 19:01 Какие изменения ожидают украинцев с января 2019-го
      Яніна Ткачук 700
      Млява Україна, або Як Росія готує блокаду чорноморських портів
      сегодня , 18:30 Млява Україна, або Як Росія готує блокаду чорноморських портів
      Дмитро Снєгирьов 889
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Полиция устроила стрельбу, преследуя пьяную женщину-водителя
       29 декабря 2015 , 10:23
      Заключи соглашение с семейным врачом: тест на знание медреформы
       28 декабря 2017 , 18:03
      Юношеская сборная Украины разгромила соперника, забив 7 голов
       18 сентября , 21:34
      Манчестер Сити поздравил Зинченко с Днем рождения – украинцу исполнилось 22 года
       15 декабря , 12:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук