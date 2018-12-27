Украина ведет войну против большего государства без четких планов и без союзников, – Яременко

В 2018 году в Украине не закончилась война, а значит говорить о глобальных достижениях страны было бы беспринципно и поверхностно. Впрочем, положительные моменты отметить можно.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал дипломат и эксперт по международной политике Богдан Яременко.

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По его словам, мир не стал лучше и безопаснее, в том числе и для Украины.

Из года в год я повторяю в новогодних студиях, что Украина ведет войну против значительно большего государства без четких планов, без перспектив выхода из войны, и тем более – выхода победного, и без союзников в политико-правовом плане. Поэтому говорить о позитиве в целом – поверхностно,

– сказал дипломат.

И добавил: "Проблема Украины – это не просто война, а еще и неспособность ее победоносно закончить. С небольшими потерями хотя бы. Ведь именно война – и причина, почему мы теряем человеческие жизни. И почему теряем ресурсы, которые иначе могли бы тратить на развитие страны".

Богдан Яременко: "Мы не можем апеллировать к праву силы, поэтому апеллируем к силе права"

По мнению Яременко, можно говорить о позитиве более конкретно, ибо он, конечно, был.

Украина провела Евровидение. Открыто получила вооружение смертельного поражения от США. Также имеем несколько важных решений международных организаций, ведь мы не можем апеллировать к праву силы, поэтому апеллируем к силе права,

– подчеркнул эксперт.

"Очень важно, что мы доказали международному сообществу: украинское восприятие реалий войны – правильное и объективное", – подытожил Богдан Яременко.

Напомним, Богдан Яременко также прокомментировал ситуацию с "Северным потоком-2", строительство которого может создать серьезные проблемы в отношениях Украины и Германии.