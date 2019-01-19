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      Украина вошла в ТОП-10 экспортеров молочной продукции

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      Украина вошла в ТОП-10 экспортеров молочной продукции
      Украина вошла в ТОП-10 экспортеров молочной продукции / slovoidilo.ua

      Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции.

      Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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      Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева во время встречи с ассоциацией молочников Украины "Укрмолпром" отметила, что пока молочный сектор демонстрирует позитивные результаты, а именно улучшилось качество сырья. Поэтому впервые за последние годы Украина вошла в 10-ку мировых лидеров по экспорту молочной продукции.

      По нашим оценкам по результатам 2018 года всей молочной продукции будет реализовано на сумму почти на 57 миллиардов гривен, при этом экспорт составит более 7 миллиардов гривен,
      – заявила замминистра.

      Она добавила, что животноводство является особой областью сельского хозяйства, состояние развития которой весомо влияет на экономический потенциал агропромышленного комплекса страны.

      Кроме того, в 2019 году на поддержку развития животноводства предусмотрены средства на сумму 3,5 миллиардов гривен, а основные направления поддержки молочного скотоводства 2018 года будут сохранены.

      Ранее 24 канал писал, что Украина начнет поставлять курятину в Сингапур.

      Теги: Новости Украины Деньги Экспорт Министерство агрополитики ТОП
      Источник: 24 канал
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