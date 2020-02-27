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      Украина вошла в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в ЕС

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      В 2019 году Украина экспортировала в Евросоюз 134 262 тонн мяса птицы / pixabay.com

      В 2019 году Украина экспортировала в Евросоюз 134 262 тонн мяса птицы. Этот показатель на 8,6% больше, чем в 2018 году.

      Украину опередили только Бразилия и Таиланд, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

      К теме: Какие товары Украина больше всего экспортировала в 2019 году: список

      Бразилия экспортировала 313,6 тысячи тонн мяса птицы, а Таиланд – 308,6 тысячи тонн.

      Кроме того, Украина также стала третьим по объему направлением для экспорта мяса птицы из стран ЕС. В 2019 году европейские производители экспортировали 178 619 тонн мяса птицы в Украину. Это на 0,3% больше, чем годом ранее. Больше мясной продукции из ЕС было отправлено только в Гану и на Филиппины.

      Ранее правительство Молдовы запретило ввоз мяса птицы и яиц из Украины. Таким образом страна пытается предотвратить распространение вируса птичьего гриппа.

      Что известно о запрете на экспорт птицы из Украины в ЕС?23 января Евросоюз временно запретил ввоз мяса и термически необработанных продуктов из птицы. Это решение связано с гибелью птицы от гриппа 18 января на ПП "Хутор" в Винницкой области.

      В конце января на предприятиях ЧП "Хутор" и ООО "Немиров-Подолье" обнаружили птичий грипп. Из-за заболевания уничтожили более 100 000 кур.

      Интересно! Украина в 2019 году экспортировала товаров более чем на 50 миллиардов долларов, а импортировала на почти 61 миллиард долларов. Ключевыми торговыми партнерами Украины стали Китай, Россия и Германия, объем торгов с которыми составил более 28% от общего. Список ключевых торговых партнеров Украины в 2019 году – ищите по ссылке.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Деньги Таиланд Бразилия Евросоюз Экспорт
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