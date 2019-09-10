Украина возвращает из США картину, которая была похищена нацистами во время Второй мировой войны

В Украину из Соединенных Штатов возвращается картина художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая во время Второй мировой войны была потеряна из Днепропетровского художественного музея и впоследствии была обнаружена в Америке.

Посольство Украины в США отмечает, что возвращение картины стало возможным при участии Службы внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР, Государственным департаментом США и прокуратурой округа Колумбия.

Читайте также: Зеленский едет с первым официальным визитом в США: точная дата

Возвращение картины в Украину – это результат многолетней совместной работы и красноречивый жест не только стратегического партнерства между Украиной и США, но и дружбы между нашими народами,

– отметил посол Украины в США Валерий Чалый.

Стоит отметить, что это первый такой результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США о возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.

Посол Украины в США Валерий Чалый также выразил благодарность дипломатам и сотрудникам СВР Украины и американским партнерам из ФБР, Государственного департамента США и Прокуратуры Округа Колумбия за общие эффективные действия.

"Приятно было также, что американская семья Трейси, в которых находилась картина с пониманием и симпатией отнеслись к народу Украины. Рад, что наши совместные действия возвращают это произведение искусства в Днепропетровский художественный музей, во взаимодействии с сотрудниками которого мы достигли желаемого результата и успеха. всем причастным мои поздравления! " – написал посол на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что подобный шаг открывает путь к возвращению культурных ценностей из США в Украину.