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      Украина возвращает из США картину, которая была похищена нацистами во время Второй мировой войны

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      Это первое подобное успешное сотрудничество между странами
      Это первое подобное успешное сотрудничество между странами / Посольство Украины в США

      В Украину из Соединенных Штатов возвращается картина художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая во время Второй мировой войны была потеряна из Днепропетровского художественного музея и впоследствии была обнаружена в Америке.

      Посольство Украины в США отмечает, что возвращение картины стало возможным при участии Службы внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР, Государственным департаментом США и прокуратурой округа Колумбия.

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      Возвращение картины в Украину – это результат многолетней совместной работы и красноречивый жест не только стратегического партнерства между Украиной и США, но и дружбы между нашими народами,
      – отметил посол Украины в США Валерий Чалый.

      Стоит отметить, что это первый такой результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США о возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.

      Посол Украины в США Валерий Чалый также выразил благодарность дипломатам и сотрудникам СВР Украины и американским партнерам из ФБР, Государственного департамента США и Прокуратуры Округа Колумбия за общие эффективные действия.

      "Приятно было также, что американская семья Трейси, в которых находилась картина с пониманием и симпатией отнеслись к народу Украины. Рад, что наши совместные действия возвращают это произведение искусства в Днепропетровский художественный музей, во взаимодействии с сотрудниками которого мы достигли желаемого результата и успеха. всем причастным мои поздравления! " – написал посол на своей странице в Facebook.

      Он также отметил, что подобный шаг открывает путь к возвращению культурных ценностей из США в Украину.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Новости культуры
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