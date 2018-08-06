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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украина впервые за 12 лет попала в финал прыжков в длину на чемпионате Европы

19 Читати новину українською
Сергей Никифоров
Сергей Никифоров

На чемпионате Европы в Берлине начались легкоатлетические соревнования с участием украинцев.

Два украинских прыгуна в длину –  Сергей Никифиров и Владислав Мазур –  участвовали в квалификации на чемпионате Европы-2018 в Берлине.

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В финал вышел только Сергей Никифоров. Его результат 7,86 м был четвертым среди спортсменов в его группе. А вот Владиславу Мазуру результата 7,70 м для выхода в финал не хватило. Мазур до последнего претендовал на выход в финал, а все решил буквально один сантиметр, украинец уступил 12-му атлету.

Интересно, что впервые с 2006 года украинский прыгун прошел в финал чемпионата Европы.

Отметим, финал в прыжках в длину состоится в среду, 8 августа. Начало –  в 20:40 по Киеву.

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Теги: Новости спорта легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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