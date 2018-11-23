Украина впервые за 6 лет вышла в финал Чемпионата мира по боксу среди женщин

В Индии состоялись первые полуфинальные поединки Чемпионата мира по боксу среди женщин. Украинская спортсменка Анна Охота в весе до 48 килограмм одержала победу и сумела выйти в финал.

По дороге к финалу Охота с одинаковым счетом 5:0 по оценкам судей победила Мари Мацейевски (Германия), Роберту Бонатти (Италия), Айше Чагирир (Турция) и Мадока Ваду (Япония).

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"Впервые за последние 6 лет Украина будет представлена в финалах Чемпионата мира по боксу среди женщин", – сообщили в Федерации бокса Украины.

Финал соревнований состоится 24 ноября. Анна встретится с представительницей Индии, пятикратной чемпионкой мира, призером Олимпийских игр Мари Ком.

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