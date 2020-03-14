Украина временно останавливает железнодорожное сообщение с Польшей

Укрзализныця в ночь на 15 марта временно приостанавливает курсирование пассажирских поездов из Украины в Польшу и наоборот. Такое решение приняло польское правительство с целью предотвращения распространения коронавируса.

О временной отмене железнодорожного сообщения с Польшей информирует пресс-служба Укрзализныци.

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Между Украиной и Польшей до сих пор курсировали следующие поезда:

два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев – Перемышль;

поезда № 67 Киев – Варшава, № 51 Львов – Вроцлав;

беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав.

Последние поезда из Польши совершат рейсы 14 марта. В Украину прибудет поезд Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Из Украины же утром 14 марта в Перемышль отправились два поезда Интерсити+.

На период временной остановки пассажирского сообщения с Польшей поезда Интерсити будут курсировать во Львов.

Вернуть деньги за приобретенные билеты можно во всех билетных кассах Укрзализныци или же на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении.

Важно! С 17 марта в Украине также полностью ограничат авиасообщение. Украинцам придется возвращаться домой наземным и морским сообщением.

По состоянию на 13 марта в Украине подтвердили 3 случая заражения коронавирусом. К сожалению, уже есть и первая жертва. Умерла 71-летняя женщина из Радомышля, что на Житомирщине. Диагноз у нее подтвердили лишь 12 марта. Однако из-за тяжелого состояния ее жизнь не удалось спасти.

С 12 марта по 4 апреля в Украине ввели общенациональный карантин. Отменили учебу в школах, вузах и садиках, соревнования с болельщиками, концерты.

Украина закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступило более тысячи тест-систем для выявления заболевания. К концу недели должны привезти еще 5 тысяч.

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