Украина всегда на шаг позади Кремля, – британский полковник о выдаче паспортов РФ украинцам

Украина должна была предвидеть, что Путин начнет выдавать российские паспорта украинцам на оккупированных Кремлем территориях, но не сделала этого. В частности, похожая ситуация была в странах Балтии. Такие шаги хозяина Кремля можно объяснить тем, что он в будущем собирается защищать своих граждан от украинцев. И, если Путин решит, что это законно, Украина получит серьёзный вызов.

Украина должна была предусмотреть выдачу российских паспортов своим гражданам, но не сделала этого.

Как заметил британский полковник Глен Грант, который консультировал армии многих европейских стран, действия России можно описать как игру в волны, пишет "Громадское".

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"Просто как море: туда-сюда. Но прилив приближается, и каждый раз волны все ближе", – говорит он.

По убеждению военного, проблема заключается в том, что ты не знаешь, какой будет следующая волна.

"Это может быть Донбасс, может быть Азовское море, может быть Одесса, а может быть и что-то дипломатическое или просто дезинформация", – подчеркнул Грант.

По его словам, Украина могла предвидеть, что сложится такая ситуация, поскольку аналогичная история с паспортами происходила со странами Балтии.

Правительство должно предусмотреть, что Путин так поступит, и должен был подкармливать законодательную базу или какую-то концепцию, как с этим справиться. Путин просто играет в игру с Украиной, и сейчас Украина всегда находится на один шаг позади. Украина должна быть на один шаг впереди. Вы должны усилить армию. Дипломатия работает, когда позади есть сильная армия,

– подчеркнул он.

В то же время Грант подчеркнул, что Путин использует каждую возможность, которая, по его мнению, дает ему законные основания впоследствии всех заверить, что он так защищает своих граждан на украинских территориях .

"Если он решит, что это законно, он это сделает. И без гарантий НАТО это настоящий вызов для Украины", – добавил полковник.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса 24 апреля. А уже 1 мая хозяин Кремля подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Документ касается украинцев из оккупированного Крыма.

Как реагирует официальный Киев на выдачу российских паспортов гражданам Украины? Избранный президент Владимир Зеленский в ответ на такую идею Путина заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами России. В то же время он подчеркнул, что не стоит говорить с Украиной языком угроз.



Действующий президент Петр Порошенко, со своей стороны, назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона. Кроме того, Россия нарушила Минские договоренности и пытается вмешаться во внутренние дела Украины.



Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак отметил, что получение российского гражданства противоречит украинскому законодательству. Поэтому, жители оккупированных территорий, которые захотели иметь паспорт России, могут потерять украинский.

Как будет происходить упрощенная процедура выдачи российских паспортов на Донбассе? Согласно указу, чтобы получить российское гражданство украинцы, которые проживают на оккупированном Донбассе, кроме заявления, должны подать такие документы: "липовый паспорт" фейковой "ДНР" или "ЛНР" с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Донецкой или Луганской области; документ, свидетельствующий о смене фамилии, имени и отчества; документ о наличии гражданства иностранного государства; документ о заключении или расторжении брака; свидетельство о рождении ребенка, включенное в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.



Жители оккупированных территорий смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет. Также документ предусматривает, что заявление на выдачу гражданства от жителей самопровозглашенных республик должны рассматривать не дольше чем три месяца. Основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.