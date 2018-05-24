Украина ввела санкции против Молдавского метзавода на 3 года

Санкции вводятся на три года в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрета на госзакупки.

Украина ввела санкции против ОАО "Молдавский металлургический завод" (Рыбница), находящийся в непризнанной Приднестровской республике, сроком на 3 года, сообщает uaprom.

Об этом говорится в указе Президента №126, которым против ряда юрлиц и физлиц вводятся специальные экономические и другие ограничительные меры.

Санкции вводятся на три года в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрета на госзакупки.

Как сообщалось ранее, объединение металлургических предприятий "Укрметаллургпром" выступило за запрет экспорта лома черных металлов из Украины в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, куда, по словам президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова, идет до 20% лома.

Напомним, что в январе-апреле 2018 ММЗ увеличил производство сортового проката по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза, до 185 тыс. тон.