16:37
24 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 12°C
  • пятница
    25°C 17°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бабушки Володи Путина. Бутафорский центр
Вєсті Кремля
22:53, 23 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, 23 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Украина ввела санкции против Молдавского метзавода на 3 года

58 Читати новину українською
Молдавский металлургический завод
Молдавский металлургический завод / biz.censor.net.ua

Санкции вводятся на три года в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрета на госзакупки.

Украина ввела санкции против ОАО "Молдавский металлургический завод" (Рыбница), находящийся в непризнанной Приднестровской республике, сроком на 3 года, сообщает uaprom.

Об этом говорится в указе Президента №126, которым против ряда юрлиц и физлиц вводятся специальные экономические и другие ограничительные меры.

Санкции вводятся на три года в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрета на госзакупки.

Как сообщалось ранее, объединение металлургических предприятий "Укрметаллургпром" выступило за запрет экспорта лома черных металлов из Украины в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, куда, по словам президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова, идет до 20% лома.

Напомним, что в январе-апреле 2018 ММЗ увеличил производство сортового проката по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза, до 185 тыс. тон.

Теги: Санкции металургия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
сегодня, 16:00 Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
Дмитро Гнап 91
Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
сегодня, 15:01 Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
Василь Яніцький 152
Креативный класс – спасатели Украины?
сегодня, 12:00 Креативный класс – спасатели Украины?
Андрій Доценко 646
Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
сегодня, 08:45 Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
Ілля Кенігштейн 4348
Иво Бобул в эксклюзивном интервью рассказал про свою предвыборную программу
23 мая, 23:14 Иво Бобул в эксклюзивном интервью рассказал про свою предвыборную программу
Євген Назаренко 548
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук