Украина выдала России подозреваемого в убийстве главного редактора российского Forbes, – СМИ

Из Украины в Россию экстрадировали чеченца Магомеда Дукузова. Его подозревают в убийстве главного редактора российского филиала Forbes Пола Хлебникова.

В докладе генпрокурора России Юрия Чайки говорится, что несмотря на осложнение межгосударственных отношений России и Украины, принято решение о выдаче России Магомеда Дуказова, пишет "РИА Новости".

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Отмечается, что "благодаря усилиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентными органами Украины в текущем году принято решение о выдаче в Россию 22 человек". В частности и Дукузова М. И., которого обвиняют в убийстве главного редактора российского издания журнала Forbes.

В то же время, российский генпрокурор не назвал конкретную дату выдачи Дукузова.

В свою очередь, Генеральная прокуратура Украины не отрицает и не подтверждает информацию об экстрадиции в Россию подозреваемого в причастности к убийству Пола Хлебникова.

Впервые слышу,

– заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в комментарии "Радио Свобода".

Как убили Пола Хлебникова?

Вечером 9 июля 2004 года Хлебникова застрелили при выходе из офиса российского отделения Forbes в Москве. Стреляли из автомобиля ВАЗ-2115. Огонь был открыт из пистолета-пулемета. Четыре пули попали журналисту в живот и в грудь, еще одна задела голову. Перед смертью он успел сообщить, что не знаком с убийцами, и не знает причины нападения. Хлебникова привезли в 20-ю городскую больницу и внесли в лифт, чтобы везти в реанимацию. Лифт застрял и Хлебников умер в лифте.

Что известно о задержании предполагаемого убийцы Пола Хлебникова?

В 2017 году Служба безопасности Украины задержала уроженца Чечни, который находился в розыске Интерпола за участие в убийстве главного редактора российского Forbes, гражданина США Пола Хлебникова. Позже Генеральная прокуратура России направила Украине запрос на выдачу обвиняемого в убийстве главного редактора российского Forbes.