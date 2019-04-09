21:43
9 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мизулина сказала, что йога провоцирует гомосексуализм. Бревнометы для армии РФ
      Вєсті Кремля
      23:22, 8 апреля
      Вести.UA: Порошенко кардинально изменился. Немногочисленная "ЗеКоманда"
      Вєсті.UA
      21:20, сегодня
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Украина выдала России подозреваемого в убийстве главного редактора российского Forbes, – СМИ

      99 Читати новину українською
      Пола Хлебникова убили в 2004 году
      Пола Хлебникова убили в 2004 году / Фото из открытых источников

      Из Украины в Россию экстрадировали чеченца Магомеда Дукузова. Его подозревают в убийстве главного редактора российского филиала Forbes Пола Хлебникова.

      В докладе генпрокурора России Юрия Чайки говорится, что несмотря на осложнение межгосударственных отношений России и Украины, принято решение о выдаче России Магомеда Дуказова, пишет "РИА Новости".

      Читайте также: Time на обложке изобразил Путина, который возвышается над Землей: фото

      Отмечается, что "благодаря усилиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентными органами Украины в текущем году принято решение о выдаче в Россию 22 человек". В частности и Дукузова М. И., которого обвиняют в убийстве главного редактора российского издания журнала Forbes.

      В то же время, российский генпрокурор не назвал конкретную дату выдачи Дукузова.

      В свою очередь, Генеральная прокуратура Украины не отрицает и не подтверждает информацию об экстрадиции в Россию подозреваемого в причастности к убийству Пола Хлебникова.

      Впервые слышу,
      – заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в комментарии "Радио Свобода".

      Как убили Пола Хлебникова?
      Вечером 9 июля 2004 года Хлебникова застрелили при выходе из офиса российского отделения Forbes в Москве. Стреляли из автомобиля ВАЗ-2115. Огонь был открыт из пистолета-пулемета. Четыре пули попали журналисту в живот и в грудь, еще одна задела голову. Перед смертью он успел сообщить, что не знаком с убийцами, и не знает причины нападения. Хлебникова привезли в 20-ю городскую больницу и внесли в лифт, чтобы везти в реанимацию. Лифт застрял и Хлебников умер в лифте.

      Что известно о задержании предполагаемого убийцы Пола Хлебникова?
      В 2017 году Служба безопасности Украины задержала уроженца Чечни, который находился в розыске Интерпола за участие в убийстве главного редактора российского Forbes, гражданина США Пола Хлебникова. Позже Генеральная прокуратура России направила Украине запрос на выдачу обвиняемого в убийстве главного редактора российского Forbes.

      blog_ava
      Возле офиса Зеленского устроили митинг пенсионеров и студентов: возникли столкновения
      сегодня
      1552
      Теги: Новости Украины Журналисты СМИ Украина – Россия Новости России ГПУ СБУ Forbes Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      сегодня , 21:30 Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      Віталій Дейнега 20
      Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      сегодня , 20:01 Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      Яніна Ткачук 436
      Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      сегодня , 19:00 Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      Євгенія Мазур 417
      Возле офиса Зеленского устроили митинг пенсионеров и студентов: возникли столкновения
      сегодня , 18:00 Возле офиса Зеленского устроили митинг пенсионеров и студентов: возникли столкновения
      1552
      Зеленський – не феномен, або Чому політика перетворилася в шоу
      сегодня , 17:05 Зеленський – не феномен, або Чому політика перетворилася в шоу
      Сергій Стельмах 887
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Киеве Notre-Dame de Paris в последний раз собрал полный зал
       14 декабря 2011 , 08:43 1
      Глеб – об уходе Милевского с Динамо Брест: Нельзя трогать курицу, несущую золотые яйца
       25 августа 2018 , 12:42
      Ман Сити – Ливерпуль: как партнер Зинченко матом обозвал Салаха, судья симулировал, а героя вдохновила таинственная красавица
       4 января , 19:08
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук