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      За 5 лет потеряла 20 позиций: Украина вылетела из топ-50 инновационных экономик мира

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      В рейтинге Украина опустилась на 7 позиций
      В рейтинге Украина опустилась на 7 позиций / Фото из открытых источников

      По состоянию на начало 2019-ого Украина не удержалась в рейтинге "Топ-50 инновационных экономик мира, опустившись на 53 место.

      Таким образом Украина всего за год (с начала 2018-ого и по сей день) потеряла 7 позиций в рейтинге Bloomberg Innovation Index.

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      Если сравнить данные с предыдущими годами, то можно проследить тенденцию, как Украина уступала теплое место другим государствам:

      – 2015 год – 33 место;
      – 2016 год – 41 место;
      – 2017 год – 42 место;
      – 2018 год – 46 место;
      – 2019 год – 53 место.

      В этом году вместе с нашей страной за пределы топ-50 вылетели Южная Африка и Тунис, потеряв три и девять позиций соответственно.


      Рейтинг Bloomberg Innovation Index

      Возглавила же рейтинг Южная Корея. Далее расположились Германия, Финляндия, Швейцария, Израиль, укрепившись на две, четыре, одну и пять позиций соответственно.


      Рейтинг Bloomberg Innovation Index

      Экономики сравниваются по таким показателям, как затраты на исследования и разработки, производственные мощности, концентрация высокотехнологичных публичных компаний.

      Теги: Новости Украины рейтинги
      Источник: 24 Канал
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