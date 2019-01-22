За 5 лет потеряла 20 позиций: Украина вылетела из топ-50 инновационных экономик мира
По состоянию на начало 2019-ого Украина не удержалась в рейтинге "Топ-50 инновационных экономик мира, опустившись на 53 место.
Таким образом Украина всего за год (с начала 2018-ого и по сей день) потеряла 7 позиций в рейтинге Bloomberg Innovation Index.
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Если сравнить данные с предыдущими годами, то можно проследить тенденцию, как Украина уступала теплое место другим государствам:
– 2015 год – 33 место;
– 2016 год – 41 место;
– 2017 год – 42 место;
– 2018 год – 46 место;
– 2019 год – 53 место.
В этом году вместе с нашей страной за пределы топ-50 вылетели Южная Африка и Тунис, потеряв три и девять позиций соответственно.
Рейтинг Bloomberg Innovation Index
Возглавила же рейтинг Южная Корея. Далее расположились Германия, Финляндия, Швейцария, Израиль, укрепившись на две, четыре, одну и пять позиций соответственно.
Рейтинг Bloomberg Innovation Index
Экономики сравниваются по таким показателям, как затраты на исследования и разработки, производственные мощности, концентрация высокотехнологичных публичных компаний.