За 5 лет потеряла 20 позиций: Украина вылетела из топ-50 инновационных экономик мира

По состоянию на начало 2019-ого Украина не удержалась в рейтинге "Топ-50 инновационных экономик мира, опустившись на 53 место.

Таким образом Украина всего за год (с начала 2018-ого и по сей день) потеряла 7 позиций в рейтинге Bloomberg Innovation Index.

Читайте также: Насколько сократилось население Украины в 2018 году: впечатляющая цифра

Если сравнить данные с предыдущими годами, то можно проследить тенденцию, как Украина уступала теплое место другим государствам:

– 2015 год – 33 место;

– 2016 год – 41 место;

– 2017 год – 42 место;

– 2018 год – 46 место;

– 2019 год – 53 место.

В этом году вместе с нашей страной за пределы топ-50 вылетели Южная Африка и Тунис, потеряв три и девять позиций соответственно.



Рейтинг Bloomberg Innovation Index

Возглавила же рейтинг Южная Корея. Далее расположились Германия, Финляндия, Швейцария, Израиль, укрепившись на две, четыре, одну и пять позиций соответственно.



Рейтинг Bloomberg Innovation Index

Экономики сравниваются по таким показателям, как затраты на исследования и разработки, производственные мощности, концентрация высокотехнологичных публичных компаний.