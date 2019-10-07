Украина выплатила полмиллиарда долга МВФ

Украина погасила 560,9 миллиона долларов долга перед Международным валютным фондом в сентябре.

В общем в течении сентября объемы выплат по валютным долгам государства составили 1,97 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Из этой суммы:

1 223,7 миллиона долларов направлено на обслуживание и погашение еврооблигаций;

560,9 миллионов долларов было выплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом.

Расходы из международных резервов удалось частично компенсировать за счет продажи новых облигаций в валюте на общую сумму почти 547 миллионов долларов.

Заметим, что значительные выплаты по государственному долгу негативно повлияли на состояние международных резервов Украины – они уменьшились на 2,6% за месяц.

Что известно о долгах Украины?В 2019-2021 годах Украине нужно будет выплачивать около 6 миллиардов долларов ежегодно. Но 2019 год – критический, так как привлекать внешнее финансирование при послевыборных перипетий очень сложно – инвесторы из-за неопределенности не готовы давать деньги.



Из всех выплат значительная часть, более половины – официальным кредиторам: МВФ, Евросоюз, США и дефолт по этим обязательствам в принципе невозможен. Еще один момент – более двух третей всех выплат необходимо будет осуществить через бюджет, нет таких ресурсов, как Центробанк.