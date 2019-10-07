17:42
7 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

      Украина выплатила полмиллиарда долга МВФ

      49 Читати новину українською
      Украина выплатила полмиллиарда долга МВФ
      Украина выплатила полмиллиарда долга МВФ / pinterest.com

      Украина погасила 560,9 миллиона долларов долга перед Международным валютным фондом в сентябре.

      В общем в течении сентября объемы выплат по валютным долгам государства составили 1,97 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

      Важно: Украина планирует подписать новую программу с МВФ в декабре

      Из этой суммы:

      • 1 223,7 миллиона долларов направлено на обслуживание и погашение еврооблигаций;
      • 560,9 миллионов долларов было выплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом.

      Расходы из международных резервов удалось частично компенсировать за счет продажи новых облигаций в валюте на общую сумму почти 547 миллионов долларов.

      Заметим, что значительные выплаты по государственному долгу негативно повлияли на состояние международных резервов Украины – они уменьшились на 2,6% за месяц.

      Что известно о долгах Украины?В 2019-2021 годах Украине нужно будет выплачивать около 6 миллиардов долларов ежегодно. Но 2019 год – критический, так как привлекать внешнее финансирование при послевыборных перипетий очень сложно – инвесторы из-за неопределенности не готовы давать деньги.

      Из всех выплат значительная часть, более половины – официальным кредиторам: МВФ, Евросоюз, США и дефолт по этим обязательствам в принципе невозможен. Еще один момент  более двух третей всех выплат необходимо будет осуществить через бюджет, нет таких ресурсов, как Центробанк.

      blog_ava
      14 октября – выходной: что нужно знать о Дне защитника Украины
      сегодня
      36768
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги госдолг МВФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      5 способов теплоизоляции жилья
      сегодня , 17:03 5 способов теплоизоляции жилья
      Яніна Ткачук 1544
      В Минске вышли на улицы против возможной интеграции с Россию: к чему готовится Лукашенко?
      сегодня , 17:00 В Минске вышли на улицы против возможной интеграции с Россию: к чему готовится Лукашенко?
      Злой Одессит 516
      Формула Штайнмайера: от капитуляции до победы
      сегодня , 16:48 Формула Штайнмайера: от капитуляции до победы
      Ірина Поліщук 88789
      Побачити невидимі F35, або Все таємне стає явним
      сегодня , 15:10 Побачити невидимі F35, або Все таємне стає явним
      Блог Медіа 830
      Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов
      сегодня , 13:30 Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов
      Олесь Друкач 342
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук