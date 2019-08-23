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      Украина вытеснила США с китайского рынка: какое производство выросло в продажах

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      Кукуруза
      Кукуруза / k.sina.com.cn

      После того, как между США и Китаем началась торговая война, украинские производители начали заменять американцев на рынке кукурузы в КНР.

      Раньше Соединенные Штаты были основным поставщиком кукурузы в Китай, а в 2011-2012 годах доля американцев на этом рынке составляла почти 100% — 5 миллионов тонн. Об этом сообщило издание "Голос Америки".

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      Уже в начале торговой войны, которую начал президент США Дональд Трамп, американские производители поставили только 0,3 миллиона тонн продукции, то есть меньше 10% от всего китайского импорта.

      А вот поставки кукурузы из Украины в Китай растут и ожидаются на уровне 4 миллионов тонн, что соответствует 80% китайского импорта. Конгрессмен от штата Иллинойс Робин Келли раскритиковала такую политику Трампа.

      "Большая часть кукурузы поступала в Китай из Иллинойса, до того, как провальная торговая война Трампа убила наш доступ к рынкам", — написала Робин Келли в Facebook.

      "Хороший ожидаемый урожай в Украине не компенсирует резкое падение производства в США в 2019-2020 годах, но в долгосрочной перспективе, угроза, что Украина станет  основным экспортером кукурузы, продолжает расти". – подтверждают американские журналисты.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости США Китай Сельское хозяйство
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